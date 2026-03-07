Фото: “Суспільне Харків”

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

У ніч на 7 березня російська авіація завдала удару по житловому кварталу в Київському районі Харкова. Ракета влучила у п’ятиповерхівку, повністю зруйнувавши під’їзд. Станом на 14:20 відомо про 11 загиблих, серед яких є двоє дітей. 9 березня в місті оголосили днем жалоби.

Про це повідомили в Харківській міській раді з посиланням на слова мера міста Ігоря Терехова.

Пошукові роботи в Харкові триватимуть дві доби

Рятувальники та комунальники продовжують розбирати завали у Київському районі міста.

За словами мера, роботи на місці влучання триватимуть щонайменше до вечора неділі. Саме тому день жалоби оголосять з понеділка.

“Дні жалоби будуть обов’язково оголошені. Логіка така: зараз тривають пошуково-рятувальні роботи. На думку рятувальників, вони триватимуть сьогодні і завтра. Тому ми оголосимо жалобу з 9 березня”, — пояснив Ігор Терехов у коментарі “Суспільному Харків”.

Кількість загиблих постійно зростає. На 14:20 суботи підтверджена загибель 11 людей. Серед жертв — 13-річна дівчинка та 9-річний хлопчик.

Ще 16 харків’ян дістали поранень, найважчий стан у 11-річного хлопчика, який перебуває в реанімації. Від нічної атаки постраждали 17 житлових будинків, місцева школа, об’єкт критичної інфраструктури та міський газогін, через що виникла масштабна пожежа.

За попередніми даними прокуратури, росіяни вдарили по житловому кварталу авіаційною ракетою “Іздєліє-30”, яка має надпотужний заряд.

Нагадаємо, на Донеччині 6 березня внаслідок обстрілів загинув один місцевий житель, ще восьмеро дістали поранень