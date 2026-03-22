У Краматорській громад зʼявилася комісія, яка оглядатиме забруднені вибухівкою ділянки

Мінна небезпека.

Влада Краматорська створила комісію, яка оглядатиме потенційно забруднені вибухівкою території громади. До її складу увійшов, зокрема фахівець від ДСНС. Хто ще долучився та чим займатимуться — читайте далі.

Про ініціативу журналісти Вільного Радіо дізналися із розпорядженням голови Краматорської МВА.

За документом, у Краматорської громади зʼявилися комісія з візуального огляду ділянок, які можуть бути забруденими вибухівкою. До неї увійшли як посадовці місцевих управлінь, так і фахівець від ДСНС — за згодою. Усього комісія налічує сім людей:

Валерій Радченко — заступник голови з питань діяльності виконавчих органів, голова комісії;

Сергій Кукочка — начальник управління з питань цивільного захисту Краматорської міської ради, заступник голови комісії;

Дмитро Рябов — головний спеціаліст відділу захисту населення і територій управління з питань цивільного захисту Краматорської міської ради, секретар комісії;

Олександр Дорофєєв — заступник начальника управління земельних відносин Краматорської міської ради;

Антон Колесніков — головний спеціаліст з правових питань Краматорської МВА;

Василь Герасименко — начальник відділу планування, підготовки з питань цивільного захисту Краматорської міської ради;

Сергій Самойлов — фахівець відділення організації реагування на надзвичайні ситуації ДСНС Донеччини.

Комісія встановлюватиме факт реальної загрози забруднення вибухівкою внаслідок збройної агресії Росії. Це стане підставою для офіційного визнання земельної ділянки непридатною для використання — подібна практика вже існує, зокрема у Словʼянській громаді.

Там власники або орендарі земель, які не можуть їх використовувати через мінну загрозу, отримують звільнення від податку або ж орендної плати. Окрім цього, посадовці можуть формувати реєстр забруднених земель.

Нагадаємо, понад 1,4 тисячі ударів завдали російські війська по підконтрольній частині Донеччини упродовж доби 21 березня. Через ці атаки загинула одна людина, ще шість зазнали поранень, зокрема дитина. Під ударами були, зокрема Майдан, Дружківка, Краматорськ, Миколаївка та Словʼянську.