У Краматорську демонтували памʼятники Шевченку та Бикову — їх готують до евакуації

Памʼятники Тарасу Шевченку та Леоніду Бикову у Краматорську. Фото: Краматорська МВА, газета "Привіт"

Влада Краматорська готує до евакуації пам’ятники Тарасу Шевченку та Леоніду Бикову — їх вже демонтували. Однак посадовці поки не визначилися, куди саме поїдуть статуї. Поки планують вивезти їх лише за межі області.

Про це у коментарі журналістам Вільного Радіо прокоментував начальник пресслужби Краматорського виконкому Ігор Єськов.

За його словами, у Краматорську вже демонтували два памʼятники, які знаходять на балансі міста. Серед них — монумент Тарасу Шевченку, який встановили у вересні 2007 року. Його автор — скульптор Іван Базилевський.

Ще один розібраний обʼєкт — бюст актора та режисера Леоніда Бикова, яку встановили у 2002-му перед однойменним центром культури та дозвілля. У 2018 році скульптура зазнала руйнувань під час концерту української співачки Alyosha, однак згодом її відновили.

Нині через погіршення безпекової ситуації обидва памʼятники готують до евакуації. Куди саме вони поїдуть — наразі невідомо, але, уточнив Єськов, першочергово вивезуть за межі Донецької області.

Зазначимо, що раніше єдиним пам’ятником, який евакуювали з Краматорська, була статуя Степана Чубенка — активіста, якого у 2014 році закатували російські загарбники. У жовтні 2025 року президент України Володимир Зеленський надав йому звання Героя.

Зі слів посадовця, до демонтажу готують ще один памʼятник — ліквідаторам аварії на ЧАЕС. Доля монументів, які не перебувають на балансі міської влади, наразі невідома.

“У нас є об’єкти, які на балансі міста, а є об’єкти, які на балансі власника. Зокрема, пам’ятники Василю Стусу, Марії Примаченко та композиція “Коло Життя” — на балансі власника, а не належать місту. Тому щодо їхньої евакуації нічого сказати не можу”, — раніше розповідав Ігор Єськов.

Нагадаємо, російські війська продовжують активно використовувати ударні та розвідувальні дрони на Краматорському та Слов’янському напрямках попри оголошене Росією “перемир’я”.