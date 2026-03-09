У Краматорську та Словʼянську побільшало охочих евакуюватися, — “Проліска”

Евакуація поїздом із Лозової, 4 березня 2026 року. Ілюстративне фото: Мінрозвитку

Упродовж останніх тижнів на Донеччині зросла кількість заявок на евакуацію з “умовно безпечних” міст. Зокрема, охочих виїхати побільшало у Краматорську та Словʼянську. Серед тих, хто хоче евакуюватися до інших регіонів — родини з дітьми та маломобільні люди.

Про це розповів керівник гуманітарної місії “Проліска” в Донецькій області Євген Ткачов в етері “Суспільне. Студія”.

За його словами, організація продовжує надавати повний комплекс евакуацій із Донецької області — від вивезення людей з прифронтових населених пунктів малими автомобілями до перевезення великими автобусами та спеціалізованим медичним транспортом із Краматорська та Слов’янська. Волонтер зазначив, що останніми тижнями різко зросла кількість заявок саме з цих “умовно безпечних” міст.

“Дрони — це найбільша небезпека й інша небезпека, яка з’явилася десь тиждень тому, це бомбардування росіянами Дружківки. Серед білого дня, скажімо так, коли люди вже йдуть у своїх справах, хтось за гуманітарною допомогою, хтось на пошту, хтось в магазин. І от в цей час прилітають 250-кілограмові бомби, котрі й нищать помешкання, і, на жаль, вбивають і ранять людей”, — розповів Ткачов.

Він зазначив, що з “більш тилових” міст — Краматорська та Слов’янська — люди виїжджають заплановано. Переважно, це сім’ї з дітьми, які вже мають місце проживання чи роботу в більш безпечних регіонах. Вони відправляють речі поштою та виїжджають із мінімальною кількістю багажу. Додатково сім’ї адресно перевозять інші гуманітарні місії та волонтерські екіпажі.

Інша категорія заявок на виїзд — немобільні та маломобільні люди. Через наближення фронту кількість звернень щодо їхньої евакуації зростає, каже Євген Ткачов. Нині “Проліска” комунікує з громадами та психологами, які пояснюють родинам умови проживання у місцях розселення, показують фото та відео, допомагають вирішити переїхати.

“Бували випадки, коли ми спілкуємося з дідусем, а бабуся городами онуку кудись там ховає через сусідські городи, через домівки, боячись, що за нами їде поліція і буде примусова евакуація. Ну і кожного тижня декілька сімей з дітьми саме отак от евакуюються, коли бачать гуманітарний транспорт. Ми передаємо цю інформацію та обов’язково, коли навіть по запиту евакуюємо, ми зв’язуємося з відділком поліції, котрий займається дітьми, їх попереджаємо”, — додав керівник гуманітарної місії в Донецькій області.

Нагадаємо, президент Зеленський підписав закон №12353, який має дозволити, зокрема, примусову евакуацію дітей із зони бойових дій без згоди батьків. Декілька днів тому правозахисники закликали ветувати цей документ, оскільки вбачають в ньому ризики порушення прав людини.