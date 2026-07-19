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У Краматорську та Словʼянську за чотирма адресами не буде газу 20-22 липня (деталі)

Богдан Комаровський
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20-22 липня у Краматорську та Словʼянську не буде газу за чотирма адресами. Фахівці запланували ремонтно-профілактичні роботи на системах, тож доведеться перекрити подачу блакитного палива. Де саме — читайте далі.

Про це повідомили в АТ “Донецькоблгаз”.

Там розповіли, що проведуть планові ремонтно-профілактичні роботи на об’єктах газорозподільної системи. Через це тимчасово не буде блакитного палива за чотирма адресами у Краматорську та Словʼянську, зокрема:

м. Краматорськ:

  • 20 липня 2026 року — вул. В. Садова, будинок, 62;
  • 22 липня 2026 року — вул. В. Садова, будинок, 70.

м. Слов’янськ:

  • 20 липня 2026 року — провулок Парковий, будинок, 8;
  • 22 липня 2026 року — провулок. Парковий, будинок 4 та 6.
Фахівці обіцяють відновити подачу газу після завершення робіт у найкоротший термін. Компанія просить також поставитися з розумінням до тимчасових незручностей.

Нагадаємо, 19 липня війська країни-агресорки атакували Словʼянськ. Унаслідок цієї атаки загинули двоє людей. У місті фіксують руйнування цивільної інфраструктури.

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