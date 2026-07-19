20-22 липня у Краматорську та Словʼянську не буде газу за чотирма адресами. Фахівці запланували ремонтно-профілактичні роботи на системах, тож доведеться перекрити подачу блакитного палива. Де саме — читайте далі.
Там розповіли, що проведуть планові ремонтно-профілактичні роботи на об’єктах газорозподільної системи. Через це тимчасово не буде блакитного палива за чотирма адресами у Краматорську та Словʼянську, зокрема:
м. Краматорськ:
20 липня 2026 року — вул. В. Садова, будинок, 62;
22 липня 2026 року — вул. В. Садова, будинок, 70.
м. Слов’янськ:
20 липня 2026 року — провулок Парковий, будинок, 8;
22 липня 2026 року — провулок. Парковий, будинок 4 та 6.
Фахівці обіцяють відновити подачу газу після завершення робіт у найкоротший термін. Компанія просить також поставитися з розумінням до тимчасових незручностей.