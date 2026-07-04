Автобус у Краматорську. Ілюстративне фото: Краматорська МВА

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Через ризик обстрілів у Краматорську тимчасово змінили схему руху автобусного маршруту №10 в обох напрямках.

Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської ради.

За інформацією комунального підприємства “КТТУ”, автобуси маршруту №10 тимчасово їздитимуть за таким маршрутом:

вул. Паркова;

бульв. Машинобудівників;

вул. Південна;

вул. Олекси Тихого.

Місцева влада просить пасажирів враховувати ці зміни під час планування поїздок.

Про відновлення руху автобусів за звичною схемою повідомлять додатково.

Нагадаємо, 6 і 8 липня на об’єктах газорозподільної системи Краматорська та Слов’янська проводитимуть планові ремонтно-профілактичні роботи. Через це мешканці кількох будинків тимчасово залишаться без газопостачання.