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Через ризик обстрілів у Краматорську тимчасово змінили схему руху автобусного маршруту №10 в обох напрямках.
Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської ради.
За інформацією комунального підприємства “КТТУ”, автобуси маршруту №10 тимчасово їздитимуть за таким маршрутом:
Місцева влада просить пасажирів враховувати ці зміни під час планування поїздок.
Про відновлення руху автобусів за звичною схемою повідомлять додатково.
Нагадаємо, 6 і 8 липня на об’єктах газорозподільної системи Краматорська та Слов’янська проводитимуть планові ремонтно-профілактичні роботи. Через це мешканці кількох будинків тимчасово залишаться без газопостачання.