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У прифронтовому Краматорську з середи, 29 липня, автобус №11 їздить за новим розкладом. Це вже друга зміна графіка маршруту за липень, попередню редакцію запровадили 22 липня. Розповідаємо, як тепер рухається цей транспорт.
Про зміни у роботі транспорту повідомили у пресслужбі Краматорської міської ради.
Так, за новим графіком, рейси від Біленького тепер вирушають на 10-15 хвилин пізніше. Натомість від залізничного вокзалу час відправлення переважно змістився на 5 хвилин вперед. Втім, перше відправлення від вокзалу тепер відбувається на 15 хвилин раніше: о 7:40 замість 7:55.
Нагадаємо, щонайменше 7,8 тисячі людей виїхали з підконтрольної частини Донецької області до більш безпечних регіонів України від початку липня 2026-го. Серед них є більш як тисяча дітей. Журналісти Вільного Радіо розповіли, звідки люди евакуйовуються найбільше у межах громад.