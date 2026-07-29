Автобус. Ілюстративне фото: Краматорська МВА

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У прифронтовому Краматорську з середи, 29 липня, автобус №11 їздить за новим розкладом. Це вже друга зміна графіка маршруту за липень, попередню редакцію запровадили 22 липня. Розповідаємо, як тепер рухається цей транспорт.

Про зміни у роботі транспорту повідомили у пресслужбі Краматорської міської ради.

Так, за новим графіком, рейси від Біленького тепер вирушають на 10-15 хвилин пізніше. Натомість від залізничного вокзалу час відправлення переважно змістився на 5 хвилин вперед. Втім, перше відправлення від вокзалу тепер відбувається на 15 хвилин раніше: о 7:40 замість 7:55.

Графік руху маршруту №11 (с. Біленьке — Зал/вокзал) у Краматорську від 29 липня

від с. Біленьке: 6:45, 8:45, 10:45, 12:45, 15:15, 17:15;

від Зал/вокзал: 7:40, 9:50, 11:50, 14:20, 16:20.

Нагадаємо, щонайменше 7,8 тисячі людей виїхали з підконтрольної частини Донецької області до більш безпечних регіонів України від початку липня 2026-го. Серед них є більш як тисяча дітей. Журналісти Вільного Радіо розповіли, звідки люди евакуйовуються найбільше у межах громад.