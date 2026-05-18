Із початку травня 2026 року управління ЖКГ Краматорської міськради прозвітувало про 25 закупівель на ремонт ліфтів у місцевих будинках. Усі договори дістались одному підряднику, який через засновника може бути повʼязаний із зареєстрованою в так званій “ДНР” компанією.

Відповідні закупівлі журналісти Вільного Радіо знайшли на платформі Prozorro. Усі дані за ними ми зберегли в таблиці, із якою ви можете ознайомитися за посиланням. Зауважимо, що кількість закупівель, а також обсяг, тривалість і ціна робіт за ними актуальна на 12 травня 2026 року.

Де і за скільки ремонтуватимуть ліфти в Краматорську

Впродовж травня 2026 року управління ЖКГ Краматорської міськради закупило послуги з ремонтів ліфтів за 25 адресами (переглянути їх можна, натиснувши на кнопку нижче):

Перелік адрес вул. Академічна, буд. 8 (підʼїзди № 1-3);

вул. Академічна, буд. 10 (підʼїзди № 1-3);

вул. Бахмутська, буд. 5 (підʼїзди № 1-3, 5-7);

вул. Бахмутська, буд. 9 (підʼїзди № 1-3);

вул. Біленьківська, буд. 123 (підʼїзди № 1-3);

бул. Краматорський, буд. 5 (підʼїзди № 1-3);

бул. Краматорський, буд. 12 (підʼїзди № 1-4);

бул. Краматорський, буд. 18 (підʼїзди № 1-3);

вул. Леоніда Бикова, буд. 1 (підʼїзди № 4-6);

вул. Леоніда Бикова, буд. 6 (підʼїзди № 1-11);

просп. Незалежності, буд. 40А (підʼїзд № 1 — пасажирський і вантажний ліфти);

просп. Незалежності, буд. 47 (підʼїзди № 1-4);

просп. Незалежності, буд. 56 (підʼїзди № 4-5);

вул. Паркова, буд. 56 (підʼїзди № 1-3);

вул. Паркова, буд. 59 (підʼїзди № 1-6);

вул. Паркова, буд. 60 (підʼїзд № 1);

вул. Паркова, буд. 85 (підʼїзди № 1-4);

вул. Паркова, буд. 87 (підʼїзди № 1-6);

вул. Паркова, буд. 103 (підʼїзди № 1-3);

вул. Румʼянцева, буд. 9 (підʼїзди № 1-3);

вул. Румʼянцева, буд. 13 (підʼїзди № 1-3);

вул. Хортицька, буд. 38 (підʼїзди № 2-9);

вул. Хортицька, буд. 40 (підʼїзди № 1-8);

вул. Ювілейна, буд. 23 (підʼїзди № 1-2, 4);

вул. Ярослава Мудрого, буд. 51 (підʼїзди № 1, 3-6).

Найменша ціна за закупівлями становить 11 355 гривень, а найбільша — 166 957 гривень. Загалом же на ремонт ліфтів управління спрямує понад 1 мільйон 11 тисяч гривень. Усі витрати мають покрити з місцевого бюджету. Роботи планують виконати до кінця 2026 року.

Що відомо про підрядника, який ремонтуватиме ліфти

Усі проаналізовані закупівлі мають допорогову вартість, тобто вартість, нижче якої можна купувати товари, послуги чи роботи без повноцінних відкритих торгів. Тож в управлінні ЖКГ Краматорської міськради так і зробили, віддавши всі підряди напряму одній компанії — ТОВ “Макелектросервіс”.

За даними аналітичної системи YouControl, компанію заснували в нині окупованій Макіївці 20 років тому й у 2018-му перереєстрували в Києві. В основному вона займається електромонтажними роботами, проте також може виконувати інші будівельно-монтажні роботи й будувати житлові й нежитлові будівлі.

Історія змін контактної інформації ТОВ “Макелектросервіс”. Скриншот Вільного Радіо з системи YouControl (чутливі дані приховані з міркувань безпеки)

Із 2023 року компанія активно бере участь у державних закупівлях. Найбільшими її замовниками є управління ЖКГ Шосткинської міськради на Сумщині й управління ЖКГ Краматорської міськради. Минулого року без торгів останнє доручило ТОВ “Макелектросервіс” 13 підрядів на суму понад 1,2 мільйона гривень. Цьогоріч же кількість замовлень уже зросла до 81, а поточна вартість усіх договорів — до майже 4,6 мільйона.

Тим часом аналітична система YouControl фіксує потенційні ризики, повʼязані з компанією. Зокрема, її засновником і кінцевим бенефіціаром зі 100% статутного капіталу є Павло Іванов. Щонайменше з 2017 року чоловік має статус ВПО — він перебрався із окупованої Макіївки до Чернігівської області (відповідну довідку ТОВ “Макелектросервіс” додав принаймні до частини документів щодо травневих закупівель).

Згідно з тією ж довідкою ВПО й даними зі статуту ТОВ “Макелектросервіс”, за реєстраційним номером облікової картки платника податків Павло Іванов повʼязаний із ТОВ “Досуг”. Заснували компанію ще 1998 року в Макіївці, а в листопаді 2014-го перереєстрували в Костянтинівці.

Звʼязок засновника ТОВ “Макелектросервіс” із ТОВ “Досуг”. Скриншот Вільного Радіо з системи YouControl (чутливі дані приховані з міркувань безпеки)

Історія змін контактної інформації ТОВ “Досуг”. Скриншот Вільного Радіо з системи YouControl (чутливі дані приховані з міркувань безпеки)

ТОВ “Досуг”, у якої три з шести показників економічної діяльності збігаються із ТОВ “Макелектросервіс”, має двох засновників — Павла й Ірину Іванових, зареєстрованих за однією адресою. І ця адреса збігається з пропискою Іванова-засновника ТОВ “Макелектросервіс”, а також місцем реєстрації його ФОПу. Ці обставини можуть свідчити про те, що йдеться про одну й ту саму людину.

Втім, як показує система YouControl, “Досуг” усе ж, вочевидь, не припинив роботу в Макіївці. У грудні 2014 року, вже під час окупації міста й існування так званої “ДНР”, у місті запрацювала компанія з аналогічною назвою. Вона має схожий напрям діяльності і двох засновників українського походження — Павла й Ірину Іванових. А її місцезнаходження в місті збігається з адресою перереєстрованого в Костянтинівці “Досуга” за квітень 2014 року.

Оскільки система YouControl не містить більш давніх даних про ТОВ “Досуг” у Макіївці, однозначно стверджувати, що це той самий “Досуг” із Костянтинівки, не можна. Імовірно, після захоплення міста компанія могла розділитися: одну частину могли перевезти в підконтрольну українській владі Костянтинівку, а іншу — перереєструвати в так званій “ДНР” за російським законодавством. У такому разі відкритим залишається питання, чи має нині Павло Іванов стосунок до компанії, яка продовжує працювати в Макіївці.

Імовірний звʼязок засновника ТОВ “Макелектросервіс” із компанією, зареєстрованою в так званій “ДНР”. Скриншот Вільного Радіо з системи YouControl

Під час точної перевірки з використанням паспортних даних чоловіка система не знаходить негативних факторів обачності. Однак виявлені дані можуть слугувати підставою для більш ретельної перевірки підрядника.

Результати перевірки засновника ТОВ “Макелектросервіс” за точними даними з використанням серії та номеру паспорта. Скриншот Вільного Радіо з системи YouControl

Журналісти Вільного Радіо намагалися звʼязатися із ТОВ “Макелектросервіс”, аби отримати розʼяснення щодо знайденої інформації. Утім, зробити цього не вийшло — в системі YouControl, яка відображає дані з Єдиного державного реєстру, був вказаний лише макіївський номер.

Представники замовника коментувати ситуацію телефоном не стали, попросивши надіслати запит. Редакція Вільного Радіо вже виконала це прохання й очікує на офіційну відповідь.

