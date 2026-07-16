У Краматорську змінили розклад руху двох маршрутів до Малотаранівки — №7 та №7а: як курсуватимуть

Зробити резюме статті: (ChatGPT)
Підтримайте Вільне Радіо
Через безпекову ситуацію у Краматорській громаді змінили розклад двох маршрутів до Малотаранівки — №7 та №7а. Розповідаємо, як вони тепер курсуватимуть.
Про зміни повідомили у Краматорській МВА.
Там розповіли, що оновлення розкладу у Краматорську запровадять з 17 липня маршруті №7, який курсує між Малотаранівкою та вулицею Комерційна. Інший — №7а — з’єднує мікрорайон Лазурний із селом через вулицю Комерційну.
Маршрут № 7 (с. Малотаранівка — вул. Комерційна) курсуватиме так:
Маршрут № 7А (м-н Лазурний — вул. Комерційна — с. Малотаранівка) їздитиме так:
Нагадаємо, 16 липня росіяни атакували ще два населені пункти регіону — Малотаранівку в Краматорській та Надію в Олександрівській громадах. Через ці обстріли загинула людина, ще одна дістала поранень.