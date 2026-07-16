У Краматорську змінили розклад руху двох маршрутів до Малотаранівки — №7 та №7а: як курсуватимуть

Автобус. Ілюстративне фото: Краматорська МВА

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Через безпекову ситуацію у Краматорській громаді змінили розклад двох маршрутів до Малотаранівки — №7 та №7а. Розповідаємо, як вони тепер курсуватимуть.

Про зміни повідомили у Краматорській МВА.

Там розповіли, що оновлення розкладу у Краматорську запровадять з 17 липня маршруті №7, який курсує між Малотаранівкою та вулицею Комерційна. Інший — №7а — з’єднує мікрорайон Лазурний із селом через вулицю Комерційну.

Маршрут № 7 (с. Малотаранівка — вул. Комерційна) курсуватиме так:

відправлення з с. Малотаранівка: 7:08, 8:08, 9:08, 10:08, 11:08, 12:25, 14:15, 15:30, 16:30;

відправлення з вул. Комерційна: 7:45, 8:45, 9:45, 10:45, 12:00, 13:45, 15:05, 16:05.

Маршрут № 7А (м-н Лазурний — вул. Комерційна — с. Малотаранівка) їздитиме так:

відправлення з м-н Лазурний: 7:32, 9:36, 11:40, 14:46, 16:50;

відправлення з вул. Комерційна: 6:00, 7:00, 8:15, 9:04, 10:15, 11:08, 12:25, 13:12, 15:25, 16:18, 17:22;

відправлення з с. Малотаранівка: 6:30, 8:40, 10:38, 12:42, 15:55, 17:52.

Нагадаємо, 16 липня росіяни атакували ще два населені пункти регіону — Малотаранівку в Краматорській та Надію в Олександрівській громадах. Через ці обстріли загинула людина, ще одна дістала поранень.