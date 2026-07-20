У Краматорську змінили схему руху маршрутів №7 та №7А: як тепер курсуватимуть

Автобус. Ілюстративне фото: Краматорська МВА

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Через зміну організації руху в Краматорську 20 липня два маршрути курсуватимуть за іншою схемою — №7 та №7А. Зміни тимчасові, однак їх закликають врахувати для планування поїздок.

Про це повідомили у Краматорській МВА.

Там розповіли, що тимчасово змінили кінцеву автобусного маршруту №7 та тролейбусного №7А. Вони курсуватимуть до зупинки “Селищна рада” — вул. Гетьманська, селище Пчолкіне.

Скільки часу громадський транспорт їздитиме за зміненими маршрутами — не уточнюють. Однак посадовці закликають враховувати ці зміни під час планування поїздок.

Раніше військова адміністрація анонсувала оновлення розкладу на маршруті №7, який курсує між Малотаранівкою та вулицею Комерційна. Інший — №7а — з’єднує мікрорайон Лазурний із селом через вулицю Комерційну.

Оновлено: росіяни атакували дроном автобус у Краматорську — ймовірно, це і стало причиною зміни схеми руху маршрутів. Удар стався на кінцевій зупинці. Пасажирів на момент обстрілу у салоні вже не було, а водій встиг залишити транспортний засіб.

“Знищення громадського транспорту, який щодня забезпечує перевезення мешканців міста, не має жодного військового сенсу. Це свідомий удар по цивільній інфраструктурі та ще один доказ того, що Росія веде війну не проти військових, а проти мирного населення.

Це — справжній тероризм. Спроба залякати людей, позбавити їх можливості пересуватися містом, порушити роботу комунальних служб і нормальне життя громади”, — написали посадовці.

Нагадаємо, у ніч на 20 липня російські загарбники запустили по прифронтовому Краматорську, попередньо, девʼять керованих авіабомб. Вони влучили по житлових кварталах та найбільшому лікарняному містечку громади. На 12:38 відомо про загибель двох людей, а також про поранення вже десяти цивільних.