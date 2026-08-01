Автобус. Иллюстративное фото: Краматорская МВА

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Від неділі, 2 серпня, краматорські автобуси №7 та №7А змінять кінцеву точку руху. Коли маршрути повернуться до звичного графіка, у міськраді не уточнили.

Про це повідомили у Краматорській міській раді.

Відтепер автобуси №7 та №7А завершуватимуть маршрут біля магазину “Продукти” №6 на вулиці Гетьманській.

Причини зміни схеми руху в повідомленні не пояснили, але раніше маршрут громадського транспорту у громаді перебудовували через ризик обстрілів. Також у міськраді не повідомили, скільки часу діятимуть тимчасові обмеження.

Нагадаємо, раніше цього літа кінцеву зупинку цих маршрутів уже переносили до зупинки “Селищна рада” на вулиці Гетьманській у селищі Пчолкіне. Тоді це сталося після російської атаки дроном на маршрутний автобус.