У Миронівці планують створити нове модульне містечко для ВПО: що відомо про проєкт

Концепт модульного містечка для ВПО у Миронівці.

Для переселенців планують створити нове модульне містечко у Миронівці на Київщині — це пілотний проєкт, який також передбачає подальше працевлаштування. У межах ініціативи обладнають до 200 окремих будинків, а перше заселення запланували вже у 2026-му.

Про це повідомили на Урядовому порталі.

Модульне житлове містечко планують створити у місті Миронівка у Київській області на земельній ділянці площею 12 гектарів. Проєкт передбачає облатшування до 200 домівок для переленців — це дозволить забезпечити житлом близько 600 людей.

“Запускаємо новий пілотний проект модульного житлового кварталу для внутрішньо переміщених осіб у Миронівській громаді. Йдеться про будівництво до 200 будинків із необхідною інфраструктурою та робочими місцями для мешканців. Наш підхід – не тимчасове розміщення, а інтеграція людей у громаду”, — йдеться у повідомлені.

Окрім житла, концепція містечка охоплює можливості для працевлаштування мешканців — як у економічних секторах громади, так і в комунальній сфері, пояснили урядовці. Ініціатива також включає “сучасні підходи” по облаштування простору, серед них:

автономність інфраструктури;

підвищені стандарти безпеки (формат Citadel);

безбар’єрність середовища;

створення зон відпочинку та дозвілля (Urban park);

зв’язок, включно з покриттям 5G.

Реалізувати проєкт хочуть у партнерстві держави, області, громади та благодійного сектору. Перші заселення до модульного містечка в Миронівці запланували вже у 2026 році.

Нагадаємо, у селищі Гоща на Рівненщині планують побудувати житловий квартал для переселенців із Бахмутської громади. На підготовчі роботи з місцевого бюджету виділили 62 млн грн. За ці кошти шукають підрядника, який розробить документацію майбутнього будівництва.