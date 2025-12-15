Ремонт даху. Ілюстративне фото: Depositphotos

Виконком Новодонецької селищної ради замовив ремонт пошкодженої через надзвичайну ситуацію покрівлі одного з медзакладів громади. Йдеться про Лікарську амбулаторію сімейного типу №5, яка розташована в адмінцентрі громади. Закупівля коштувала менш як 200 тисяч гривень, тому її провели без аукціону, напряму замовивши послуги у підрядника.

Відповідний звіт про вже укладену закупівлю журналісти Вільного Радіо знайшли на платформі Prozorro.

Будівля, на якій ремонтуватимуть покрівлю, розташована на вулиці Благовісній, 24 у Новодонецькому. Селище від лінії фронту, за даними DeepState, відділяє 31 кілометр напряму. Це одна з найбільш віддалених громад підконтрольної частини Донеччини від лінії фронту, вона має адмінмежу з Дніпропетровською областю.

За цією адресою до кінця 2025 року підрядник погодився розібрати пошкоджений шифер на площі 416 метрів квадратних, очистити приміщення від сміття, улаштувати решетування з прозорами із дощок і брусків під нову покрівлю, покласти новий шифер замість пошкодженого, а також провести додаткові роботи.

Договір із підрядником підписали 9 грудня, тобто на завершення робіт він має 22 дні.

Ремонт обійдеться місцевому бюджету в 199 965 гривень та 59 копійок.

Підряд отримала краматорська компанія “БВК Альтаїр”. Як йдеться у системі YouControl, вона веде діяльність з 2018 року та вказує основним КВЕД “Інші будівельно-монтажні роботи”.

“БВК Альтаїр” фігурує у 123 закупівлях на Prozorro як учасник, зокрема 111 з них відбулися на території Донецької області. З Новодонецькою селищною радою компанія вже має досвід роботи, зокрема у жовтні ремонтувала вікна у згаданій в матеріалі амбулаторії за 129 576 гривень.

Нагадаємо, до кінця року у Слов’янську проведуть ремонти ще у 59 спорудах, які постраждали через російські удари по місту. Управління ЖКГ Слов’янської міської ради без аукціону уклало чотири договори з КП “Благоустрій” на відновлення будівель у різних частинах міста.