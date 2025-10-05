Підтримайте Вільне Радіо
Покровський напрямок нині залишається одним із найскладніших на фронті, адже росіяни вважають його пріоритетним. Проте українські військові поступово відбивають захоплені території. Тут вже звільнили 180 км² української території, і майже 200 км² зачистили від диверсійних груп.
Про це розповів командувач Сил територіальної оборони Збройних сил України генерал-майор Ігор Плахута в інтерв’ю “Укрінформ”.
За його словами, підрозділи Сил територіальної оборони працюють на всіх напрямках, але найбільш активно — на “найгарячіших”. Такими генерал-майор назвав Куп’янський, Торецький і Новопавлівський.
Але найскладнішим залишається Покровський, адже він є напрямком головного удару противника. Тут українські військові фіксують найбільше спроб штурмових дій від росіян.
“На цьому напрямку зараз проводиться контрнаступальна операція, і ми поступово відбиваємо захоплені ворогом території. Загалом у Покровському районі вже звільнено 180 кв. км української території, і майже 200 кв. км зачищено від ворожих диверсійних груп”, — зазначив Плахута.
Він додав, що окупанти активно використовують авіацію, керовані авіабомби (КАБи) та безпілотники, намагаючись утримувати вогневий контроль і ускладнювати логістику українських підрозділів.
Тим часом на Покровському напрямку російські війська щодня намагаються прорватися до позицій ЗСУ малими штурмовими групами, але більшу частину з них захисники встигають знищити ще до бою. При цьому окупанти покращують точність ударів керованими авіабомбами, а особовий склад постійно поповнюють.
Російські сили активно використовують безпілотники, які проникають у тил українських позицій і намагаються пошкодити логістику. Близько 80% уражень, яких завдають окупанти, наразі припадає саме на дрони. Українські сили завдають аналогічних втрат росіянам за допомогою власних БпЛА.