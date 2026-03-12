Ілюстративне фото: Національна поліція України

Уродженець Новогродівки Віталій Т., якого зупинили пʼяним за кермом, запропонував поліцейським 2 тисячі гривень хабара, щоб не вносити дані про порушення в систему. Так до адміністративного покарання чоловік додав собі кримінальну статтю.

Про обставини справи журналісти Вільного Радіо дізнались з судових документів. На сайті Судова влада оприлюднили ім’я фігуранта у публічних документах.

За даними справи, усе сталося в ніч з 29 на 30 листопада 2024 року у Покровську. Уродженець Новогродівки Віталій Т., який працював машиністом на підприємстві ДТЕК “Павлоградвугілля”, у нетверезому стані сів за кермо і рухався містом.

Близько 22:30 патрульні отримали повідомлення про Volkswagen Golf, який порушував правила дорожнього руху у мікрорайоні “Південний”. Поліцейські зупинили автомобіль, встановили особу водія та зафіксували ознаки алкогольного спʼяніння. Чоловікові повідомили, що на нього складатимуть адміністративний протокол.

Поки о 00:10 поліцейські оформлювали документи, Віталій Т. запропонував інспектору 2 000 гривень, аби той не притягував його до відповідальності. Поліцейський відмовився і попередив, що це вже кримінальний злочин. Чоловік все одно продовжував наполягати, після чого патрульний повідомив про інцидент на лінію “102”.

У суді чоловік визнав провину повністю і щиро покаявся. Суд врахував це як помʼякшуючу обставину, а обтяжуючою стало те, що злочин скоїли у стані алкогольного спʼяніння.

Вироком Заводського районного суду Камʼянського від 20 лютого 2026 року Віталія Т. визнали винним за частиною 1 статті 369 Кримінального кодексу України “Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі” і призначили штраф 17 000 гривень на користь держави. Це додаткове покарання до першочергового штрафу за нетверезе водіння — ще 17 тисяч гривень. У чоловіка також на рік забрали водійські права.

Раніше ми писали про схожу історію. Після понад пʼяти років судових розглядів у Словʼянську визнали винним водія Євгена К, який у 2020 році перевищив швидкість і намагався відірватися від поліції, а після зупинки запропонував патрульним 500 гривень хабара.