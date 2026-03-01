Пасіка. Ілюстративне фото: Pixabay

У період медозбору на території Словʼянської громади працюватиме спеціалізована комісія. Вони перевірятимуть, чи не загрожує бджолам отруєння через засоби захисту рослин.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися із розпорядження голови Словʼянської МВА.

На період весняно-літнього медозбору у 2026 році на території Словʼянської громади діятиме спеціалізована комісія. Їхня задача — перевірити місцеві пасіки, аби не допустити отруєння бджіл внаслідок обробки посівів.

За документом, до складу такої косії увійдуть представникт місцевої влади, Держспожитслужби, екологічної інспекції Донецької області та Краматорського районного управління поліції. Взяти участь в обстежені зможуть також власники пасік.

Зазначимо, що зазвичай сезон збору меду в Україні триває з квітня по серпень. Перша відкачку роблять навесні — під час цвітіння акації та ріпаку. Основний медозбір припадає на червень–липень, коли цвітуть липа, гречка та соняшник.

За сезон пасічники відкачують мед 2–3 рази. Терміни такого збору можуть залежати від регіону та погодних умов.

