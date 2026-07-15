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Управління житлово-комунального господарства Словʼянської міської військової адміністрації планує витратити ще майже 3 млн грн на облаштування, утримання та ремонт антидронового захисту на ділянках автомобільних доріг громади, якими користуються для евакуації людей, ротацій особового складу та підвезення необхідних вантажів. Роботи фінансуватимуть із місцевого бюджету, а завершити їх мають до кінця 2026 року.

Про тендер журналісти Вільного Радіо дізналися з електронної системи закупівель Prozorro.

Чому планують облаштувати антидроновий захист

Рішення про проведення робіт ухвалили на позачерговому засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій під головуванням начальника Словʼянської МВА.

У документах зазначають, що через збільшення кількості атак російських FPV-дронів автомобільні дороги громади стали небезпечнішими для цивільних і військових. Закривати планують дороги, які використовують як маршрути для евакуації та підвезення необхідних вантажів.

Через безпекову ситуацію договір уклали без проведення відкритих торгів.

Що повинні зробити підрядники

Підрядна компанія повинна забезпечити виконання комплексу робіт з облаштування та утримання антидронового захисту на визначених ділянках доріг. Зокрема, виконавець має:

змонтувати опори, кріплення та інші конструкції для встановлення антидронових сіток на деяких автомобільних дорогах громади;

встановити антидронові сітки;

до кінця року обслуговувати захисні споруди та ремонтувати їх у разі пошкодження.

Виконавцем визначили комунальне підприємство “Словʼянське тролейбусне управління”. Самі антидронові сітки та інші необхідні матеріали Управління ЖКГ закупило раніше за окремими договорами й передало підприємству за актом приймання-передачі. Нинішній договір стосується лише монтажу конструкцій, а також їх утримання та ремонту.

Згідно з договором, роботи мають розпочатися 8 липня, а забезпечувати утримання та ремонт антидронового захисту комунальники повинні до 31 грудня 2026 року.

Раніше ми розповідали, що за перше півріччя 2026 року державні та комунальні установи Донеччини уклали щонайменше 34 договори на закупівлю антидронових сіток, матеріалів для їхнього монтажу та облаштування антидронових коридорів. Найбільшим замовником стало Управління ЖКГ Словʼянської міської військової адміністрації, яке придбало матеріалів майже на 16,5 млн грн.