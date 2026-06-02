У Словʼянській громаді сімʼї з дітьми у скруті можуть отримати по 5 тис. грн допомоги: куди звертатися

Гроші. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

По пʼять тисяч гривень можуть отримати родини з дітьми у Словʼянській громаді, які перебувають у складних життєвих обставинах. Таку підтримку надають один раз на рік. Як її отримати — читайте далі.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися із розпорядження голови Словʼянської МВА.

За документом, гроші можуть отримати сімʼї з дітьми до 18 років у скруті, один з батьків яких є людиною з інвалідністю 1 або 2 групи. Однак багатодітні родини та з дітьми з інвалідністю не зможуть претендувати на цю підтримку.

Загальна сума допомоги — пʼять тисяч гривень. Їх виплатять один раз на рік, якщо неповнолітні мають зареєстроване місце проживання на території Словʼянської громади.

Заяви на цю підтримку приймають в місцевому управлінні соціального захисту (м. Слов’янськ, вулиця Генерала Батюка, будинок 40). До неї потрібно додати:

копію паспорта заявника;

копію реєстраційного номера облікової картки платника податків заявника та дитини (для громадян, які через свої релігійні переконання не мають реєстраційного номера облікової картки платника податків — копію сторінки паспорта з відповідною відміткою);

копію витягу з реєстру територіальної громади про реєстрацію на території Слов’янської громади, яка дійсна протягом одного місяця з дня видачі;

копію свідоцтв про народження дитини, а для дітей 14 років — також копію паспорта громадянина України;

копію довідки про взяття на облік ВПО на всіх членів сім’ї (за наявності);

копію довідки до акту огляду медико-соціальною експертною комісією про встановлення інвалідності або витягу з рішення експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування людини;

реквізити особистого рахунку за стандартом IBAN.

За додатковими консультаціями можна звернутися за номером управління соцзахисту населення:

+38 (050) 10-50-421.

Нагадаємо, раніше у Слов’янській громаді затвердили порядок надання одноразової допомоги для окремих категорій ВПО, які живуть на території громади. Сім’ям, які опинилися “у складних життєвих обставинах”, пропонували по шість тисяч гривень.