У Словʼянській громаді сімʼї з дітьми у скруті можуть отримати по 5 тис. грн допомоги: куди звертатися

Зробити резюме статті: (ChatGPT)
Підтримайте Вільне Радіо
По пʼять тисяч гривень можуть отримати родини з дітьми у Словʼянській громаді, які перебувають у складних життєвих обставинах. Таку підтримку надають один раз на рік. Як її отримати — читайте далі.
Про це журналісти Вільного Радіо дізналися із розпорядження голови Словʼянської МВА.
За документом, гроші можуть отримати сімʼї з дітьми до 18 років у скруті, один з батьків яких є людиною з інвалідністю 1 або 2 групи. Однак багатодітні родини та з дітьми з інвалідністю не зможуть претендувати на цю підтримку.
Загальна сума допомоги — пʼять тисяч гривень. Їх виплатять один раз на рік, якщо неповнолітні мають зареєстроване місце проживання на території Словʼянської громади.
Заяви на цю підтримку приймають в місцевому управлінні соціального захисту (м. Слов’янськ, вулиця Генерала Батюка, будинок 40). До неї потрібно додати:
За додатковими консультаціями можна звернутися за номером управління соцзахисту населення:
Нагадаємо, раніше у Слов’янській громаді затвердили порядок надання одноразової допомоги для окремих категорій ВПО, які живуть на території громади. Сім’ям, які опинилися “у складних життєвих обставинах”, пропонували по шість тисяч гривень.