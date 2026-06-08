Пожежа. Ілюстративне фото: Pixabay

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В ніч на 8 червня в одному з приватних будинків у Словʼянську сталася пожежа. Через неї загинув чоловік 1938 року народження — обставини інциденту зʼясовують фахівці.

Про це повідомили у ДСНС Донецької області.

Там розповіли, що інформацію про пожежу у Словʼянську рятувальники отримали вночі 8 червня. В одному із районів міста спалахнув приватний будинок, у якому на момент пожежі була людина.

Прибувши на місце події, надзвичайники ліквідували займання та виявили тіло чоловіка 1938 року народження. Його небайдужі сусіди винесли на подвір’я.

Причини та обставини пожежі встановлюють фахівці.

“Шановні громадяни! Не нехтуйте правилами пожежної безпеки, адже ваша безпека — у ваших руках”, — написали у ДСНС.

Нагадаємо, 8 червня війська країни-агресорки атакували Словʼянськ. Попередньо, внаслідок атаки дістали поранень семеро людей — остаточні наслідки ударів зʼясовують.