Від 3 березня у Словʼянську почали демонтувати тролейбусну контактну мережу. Це роблять, аби встановити над дорогами міста антидронові сітки.

Про це повідомили у Словʼянській МВА.

Там розповіли, що з 3 березня у Словʼянську розпочали демонтувати тролейбусні контактні мережі. Це необхідно, аби облаштувати над дорогами міста антидроновий захист.

Ще на початку лютого 2026-го голова військової адміністрації Вадим Лях розповідав, що у Словʼянську мають накрити близько 60 кілометрів внутрішніх доріг — ресурси та фінансування для цього є, однак не вистачало людей. Згодом, за словами посадовця, “процес пішов”: над облаштуванням працюють близько 100 місцевих, цю кількість планували збільшити.

Нині тролейбуси і мережі планують відправити в евакуацію, аби зберегти дорогоякісне обладнання та техніку неушкодженими — до моменту, коли знову можна буде відкрити сполучення по маршрутах, зазначили у ВА. У грудні 2024-го влада Слов’янська вже частково вивозила комунальну техніку чотирьох місцевих підприємств.

Тепер на міських маршрутах працюватиме лише автобусне сполучення. Крім того, планують організувати безкоштовні рейси для соціально-незахищених верств населення.

Зазначимо, що рух тролейбусів призупинили не впреше — так було і на початку відкритого вторгнення, коли Росія наближалася до Словʼянська. Його поступово почали відновлювати з листопада 2022 року.

Нагадаємо, з 28 лютого 2026 року між Райгородком і Слов’янськом скасували автобусне сполучення. Таке рішення ухвалили після запровадження на території Миколаївської громади посиленої комендантської години з 15:00 до 11:00.