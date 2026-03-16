Антидронові сітки на під’їзді до Дружківки, січень 2026 року. Фото: Вільне Радіо

Комунальники зі Словʼянська в пошуках підрядника для облаштування антидронового захисту на окремих ділянках міста. За роботи готові заплатити понад 5 млн грн. Наразі триває подання пропозицій, розповідаємо деталі.

Про цей тендер журналісти Вільного Радіо дізналися з платформи електронних закупівель Prozorro.

Вулицю Батюка та бульвар Героїв Крут у Словʼянську закриють антидроновими сітками. Роботи заплановані на ділянці по вулиці Батюка (від перехрестя з вулицею Святогірською) та по бульвару Героїв Крут (до перехрестя з вулицею Ярослава Мудрого). Тут будуть зводити огорожі, монтувати поручні й дроти та улаштовувати покриття з сітки.

За роботи відповідатиме Управління житлово-комунального господарства Словʼянської МВА. На зведення протидронового захисту в бюджеті громади заклали 5 032 674 грн. Основну частину трудових витрат передбачили на роботи будівельників. В бюджеті також вказані витрати на використання важкої техніки та пальне для неї. Серед прикладів техніки є бортові вантажні автомобілі, переносний кран, автогідропідіймач, машини для встановлення стовпчиків огородження та інше.

Фінальна сума договору може відрізнятися, адже пропозиції від виконавців приймають за принципом аукціону на пониження ціни. У разі зміни вартості матеріалів або обсягу робіт суму теж можуть коригувати.

Пропозиції чекають до 21 березня. За умовами договору роботи треба виконати до 30 червня 2026 року.

Раніше в цьому управлінні вже придбали полімерні сітки на 3,6 млн грн. Закупівлю провели без використання електронної системи. За умовами договору сітки мали доставити вже 16 березня. Комунальники закупили 900 тис. м² такої сітки, або ж 90 гектарів.

Тим часом у Краматорській громаді планують закрити антидроновими сітками ще 10 км автомобільних доріг. Поки там шукають підрядника.