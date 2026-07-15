Фахівці “Води Донбасу” ремонтують пошкоджений магістральний водовід Другого донецького водопроводу у 2020 році. Фото: Донецька обласна державна адміністрація

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

У Словʼянську хочуть капітально відремонтувати одну з основних ділянок міського водоводу. На роботи планують спрямувати майже 12 млн грн, які надасть Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ). За ці гроші мають оновити аварійну ділянку мережі та замінити її основні елементи.

Для проведення робіт вже шукають виконавця. Про відповідний тендер журналісти Вільного Радіо дізналися з електронної системи Prozorro.

Що планують відремонтувати

Замовником робіт є комунальне підприємство “Словміськводоканал”. Виконавець має капітально відновити ділянку водоводу №4, яка проходить від водонасосної станції №4 до вулиці Сєрова.

Проєкт передбачає демонтаж аварійної ділянки мережі, розробку ґрунту, прокладання нових водопровідних труб, оновлення оглядових колодязів, а також заміну запірної арматури й засувок для підключення до чинної системи водопостачання. До вартості робіт уже включили закупівлю всіх необхідних матеріалів. Зокрема, йдеться про:

труби

зʼєднувальні елементи

залізобетонні конструкції для колодязів

матеріали для антикорозійного та гідроізоляційного захисту,

пісок і щебінь для облаштування основи трубопроводу

Роботи також передбачають використання екскаваторів, самоскидів і зварювального обладнання.

Хто оплатить роботи

Як зазначають представники комунального підприємства, на роботи не більше 11,9 млн грн (це сума з ПДВ), але розглядатимуть пропозиції учасників аукціону, тож сума може зменшитися.

Ремонт фінансуватимуть без залучення коштів громади чи підприємства. Усі витрати покриє Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) в межах підтримки Словʼянська за програмою екстреного реагування в Україні.

Подати тендерні пропозиції потенційні підрядники можуть до 18 липня 2026 року. Переможця визначать за найнижчою запропонованою ціною.

Нагадаємо, станом на липень 2026 року у Словʼянській громаді стає все менш безпечно для цивільних. З деяких населених пунктів вже триває примусова евакуація родин з дітьми. А за перше півріччя 2026 року саме Управління ЖКГ Словʼянської МВА серед усіх громад області закупили найбільше антидронових сіток і матеріалів для облаштування антидронових коридорів.