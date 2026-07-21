У Словʼянську призначили нового керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій

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Керівником робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у Словʼянській громаді став Андрій Секлецов — заступник начальника військової адміністрації. Розповідаємо, за що він відповідатиме.
Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з розпорядження голови Словʼянської МВА.
За документом, новим керівником робіт із ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій став Андрій Секлецов, який обіймає посаду заступника начальника військової адміністрації. Він прийматиме рішення щодо розгортання такого штабу у разі потреби, призначення його керівника та складу.
Серед ключових функцій штабу:
До складу цієї ініціативи входять керівники аварійно-рятувальних служб, представники органів влади, підприємств і організацій громади. Однак кількісну більшість мають саме працівники ДСНС.
Нагадаємо, на період опалювального сезону 2025-2026 років у Слов’янській громаді створили оперативний штаб. У ньому мали сприяти ліквідації аварій на об’єктах ЖКГ.