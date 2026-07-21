У Словʼянську призначили нового керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій

Штаб з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Ілюстративне фото: "Інформатор"

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Керівником робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у Словʼянській громаді став Андрій Секлецов — заступник начальника військової адміністрації. Розповідаємо, за що він відповідатиме.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з розпорядження голови Словʼянської МВА.

За документом, новим керівником робіт із ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій став Андрій Секлецов, який обіймає посаду заступника начальника військової адміністрації. Він прийматиме рішення щодо розгортання такого штабу у разі потреби, призначення його керівника та складу.

Серед ключових функцій штабу:

визначення зони надзвичайної ситуації та можливого ураження, організація рятування людей;

збір, аналіз і узагальнення даних про ситуацію, прогнозування наслідків;

розробка оперативних планів ліквідації наслідків НС;

координація дій сил цивільного захисту, підрозділів ЗСУ та інших військових формувань, поліції, комунальних служб і волонтерів;

облік загиблих і постраждалих;

інформування населення про хід ліквідації наслідків та правила поведінки в зоні НС;

організація матеріально-технічного забезпечення робіт.

До складу цієї ініціативи входять керівники аварійно-рятувальних служб, представники органів влади, підприємств і організацій громади. Однак кількісну більшість мають саме працівники ДСНС.

Нагадаємо, на період опалювального сезону 2025-2026 років у Слов’янській громаді створили оперативний штаб. У ньому мали сприяти ліквідації аварій на об’єктах ЖКГ.