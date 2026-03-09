Пільговий автобус. Фото: Словʼянська МВА

З 9 березня у Слов’янській громаді почали курсувати пільгові автобусні рейси. Ними можуть скористатися як мешканці, так і гості міста.

Про це повідомив голова Словʼянської МВА Вадим Лях.

Відсьогодні у Словʼянській громаді їздитимуть пільгові автобусні рейси. Ними безоплатно можуть скористатися всі мешканці та гості міста.

Транспорт курсуватиме за графіком, який публікуватимуть на офіційних сторінках військової адміністрації — соцмережах, каналі у Telegram та сайті. Наразі відомо про 16 таких рейсів.

Пільгові автобуси у Слов’янську: графік у березні 2026-го

Наразі пільгові автобуси курсують за таким розкладом:

Маршрут №2 “Залізничний вокзал – Словкурорт”: Залізничний вокзал – 8:30, 14:15 та Словкурорт – 9:00, 14:45;

Маршрут №3 "Залізничний вокзал – Північний": Північний – 11:10, 16:45 та Залізничний вокзал – 11:40, 17:05*;

Маршрут №6 "Залізничний вокзал – Хімік": Залізничний вокзал – 8:30, 17:40 та Хімік – 10:25, 16:55

Маршрут №7 "Залізничний вокзал – Лісний": Залізничний вокзал – 10:30, 14:25 та Лісний – 11:00, 14:55;

Маршрут №9 "Залізничний вокзал – Лісний – вул. Святогірська – Залізничний вокзал": Залізничний вокзал – 7:00, 13:30 та Лісний – 7:20, 13:50;

Маршрут №11 "Лісний – Східний": Лісний – 10:17, 14:00 та Східний – 10:47, 14:30;

Маршрут №12 "Залізничний вокзал – вул. Лисичанська": Лисичанська – 10:15, 16:45, Хімік – 10:25, 16:55 та Залізничний вокзал – 8:30, 17:40;

Маршрут №13 "Хімік – Лісний": Лісний – 9:27, 16:45 та Хімік – 10:35, 16:45;

Маршрут №17 "Лісний – Залізничний вокзал – станція Машчормет": Лісний – 10:50, 13:00 та ЗОШ №20 – 11:30, 14:20;

Маршрут №18 "Залізничний вокзал – вул. Гайдамацька – Залізничний вокзал": Залізничний вокзал – 6:45, 12:30 та Молочар – 8:10, 12:00;

Маршрут №19 "Залізничний вокзал – Соболівка": Залізничний вокзал – 10:10, 13:10 та Цілинна – 10:45, 13:40;

Маршрут №20 "Залізничний вокзал – вул. Геологічна": Залізничний вокзал – 9:55, 15:55 та Геологічна – 10:20, 15:25;

Маршрут №21а "Залізничний вокзал – вул. Данила Галицького": Залізничний вокзал – 9:55, 13:55 та Данила Галицького – 10:20, 14:20;

Маршрут №25 "Лісний – Залізничний вокзал – Слов'янський коледж транспортної інфраструктури": Лісний – 9:25, 17:35 та СКТІ – 9:50, 17:05;

Маршрут №297 "Слов'янськ – Мирне": Універмаг – 8:30, Лісний – 12:05, Мирне – 9:05 (до Лісного) та 12:15 (до Універмагу);

Маршрут №367 "Слов'янськ – Билбасівка": Універмаг – 11:40, 17:10 та Билбасівка – 12:10, 17:40.

Запуску пільгових автобусів передував демонтаж тролейбусних контактних мереж у Словʼянську на початку березня. Це робили, аби встановити над дорогами міста антидронові сітки. Мережі хочуть відправити в евакуацію — до моменту, коли знову можна буде відкрити сполучення по маршрутах.

Як зазначили у військовій адміністрації, тепер на маршрутах Словʼянська працюватиме лише автобусне сполучення. Тоді ж хотіли додатково запустили безкоштовні рейси для соціально-незахищених верств населення.

Нагадаємо, з 28 лютого 2026 року між Райгородком і Слов’янськом скасували автобусне сполучення. Таке рішення ухвалили після запровадження на території Миколаївської громади посиленої комендантської години з 15:00 до 11:00.