У Словʼянську вбили поліцейського: нападника розшукують

Вбивсто поліціянта у Словʼянську, 19 березня 2026 року. Фото: ГУНП Донеччини

Зранку 19 березня у Словʼянську застрелили поліцейського під час перевірки документів. Нападника втік, його розшукують.

Про це повідомили у поліції Донецької області.

За їхніми даними, подія сталася сьогодні близько 11:30. Під час перевірки документів у підозрілого чоловіка той відкрив вогонь по наряду поліції.

Вогнепальних поранень зазнав капітан поліції Олег Захаренко — він загинув на місці. Як уточнили правоохоронці, чоловік працював дільничним офіцером відділу № 4 Краматорського районного управління поліції.

Нині поліціянти розшукують нападника, аби затримати. На місці працюють всі профільні служби.

Нагадаємо, через російський авіаудар по Дружківці 2 березня загинув капітан поліції Олексій Кривенко.