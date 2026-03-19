У Словʼянську вбили поліцейського: нападника розшукують

Зранку 19 березня у Словʼянську застрелили поліцейського під час перевірки документів. Нападника втік, його розшукують.
Про це повідомили у поліції Донецької області.
За їхніми даними, подія сталася сьогодні близько 11:30. Під час перевірки документів у підозрілого чоловіка той відкрив вогонь по наряду поліції.
Вогнепальних поранень зазнав капітан поліції Олег Захаренко — він загинув на місці. Як уточнили правоохоронці, чоловік працював дільничним офіцером відділу № 4 Краматорського районного управління поліції.
Нині поліціянти розшукують нападника, аби затримати. На місці працюють всі профільні служби.
Нагадаємо, через російський авіаудар по Дружківці 2 березня загинув капітан поліції Олексій Кривенко.