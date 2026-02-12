Тролейбус. Ілюстративне фото: Словʼянська МВА

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

З 12 лютого у Словʼянську за деякими відправленнями не курсуватиме тролейбусний маршрут №2 “Залізничний вокзал – Словкурорт”. Про відновлення обіцяють повідомити згодом.

Про це розповіли у Словʼянській МВА.

За їхніми даними, з 12 лютого за маршрутом №2 “Залізничний вокзал — Словкурорт” тимчасово скасують деякі відправлення. Так, тролейбус не курсуватиме:

о 15:05 з залізничного вокзалу;

о 15:30 зі Словкурорту.

Що сталося — не розповідають, лише зазначають, що рейси довелося припинити з технічних причин. Про відновлення обіцяють повідомити згодом.

Нагадаємо, за добу 10-11 лютого війська країни-агресорки скинули на Словʼянськ близько 12 авіабомб. Попри погіршення безпекової ситуації у місті залишають 50 тисяч людей, зокрема діти. Масованої евакуації там не фіксують.