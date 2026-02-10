Підозрюваний залізничник зі Словʼянська. Фото: прокуратура Донеччини

33-річного жителя Слов’янська — співробітника регіональної філії АТ “Укрзалізниця” — затримали за підозрою у передачі даних про розташування важкої техніки та військових Сил оборони. Його затримали в лютому 2026-го.

Про це повідомили у прокуратурі Донецької області.

За даними слідства, у жовтні 2024 року 33-річний мешканець Слов’янська у ході листування зі знайомим у месенджері Telegram поширював інформацію воєнного характеру. Знаючи, що підозрюваний працює на залізниці, співрозмовник просив його дізнаватись про логістичні маршрути військової техніки.

Чоловік погодився, кажуть у прокуратурі, тож під час робочих змін уточнював для знайомого кількість машин та напрямки транспортування танків й іншої важкої техніки Сил оборони неподалік залізничної станції. У лютому 2026 року підозрюваного затримали правоохоронці.

Залізничнику обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, а ще повідомили про підозру у несанкціонованому поширенні інформації про розміщення ЗСУ (ч. 2 ст. 114-2 КК України). Йому загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Нагадаємо, внаслідок російських ударів авіабомбами по Слов’янську за 10 лютого загинули двоє цивільних мешканців: 11-річна дівчинка та її мати. 14 людей зазнали поранень, серед них є 7-річна дівчинка.