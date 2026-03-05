У Словʼянську затримали жінку, яка нібито планувала підірвати місцеву будівлю ТЦК та СП

Підозрювана у планах підірвати будівлю ТЦК та СП у Словʼянську. Фото: прокуратура Донеччини

Експрацівниця одного з енергообʼєктів у регіоні нібито планувала на замовлення Росії підірвати будівлю ТЦК та СП у Словʼянську. Окрім цього, їй закидають збір інформації про ЗСУ — нею, ймовірно, ділилася з “куратором”. Їй загрожує довічне увʼязнення.

Про це пишуть у прокуратурі Донецької області.

Як стверджує слідство, у жовтні 2025 року працівницю одного з критичних підприємств Донеччини через месенджер завербував військовий одного з формувань так званої “ДНР”. Жінка фіксувала переміщення техніки ЗСУ, розташування вогневих позицій, дислокацій та блокпостів Сил оборони. Аби збирати таку інформацію, кажуть правоохоронці, підозрювана їздила автівкою та звітувала “куратору” скриншотами й позначками на картах.

Згодом жінка начебто погодилась на ще одне “завдання” — підірвати будівлю ТЦК та СП у Слов’янську. Окупант ознайомив її з детальним планом дій та пообіцяв грошову винагороду, від якої вона відмовилась, додають у прокуратурі.

“Виконавиця попрямувала за наданими координатами у лісосмугу, куди ворог напередодні, за допомогою БпЛА, скинув саморобний вибуховий пристрій. Завдяки злагодженій роботі правоохоронців, жінку затримали одразу після того, як вона сіла в автомобіль з вибухівкою та поїхала до адмінбудівлі”, — кажуть у прокуратурі.

Наразі жінку тримають під вартою без альтернативи внести заставу. Експертизи у справі ще тривають, однак фігурантка отримала підозру у державній зраді в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України). Їй загрожує довічне увʼязнення.

Нагадаємо, жителька Донецька проведе найближчі 20 років в окупаційній тюрмі за нібито співпрацю з українськими спецслужбами. Росіяни закидали їй “державну зраду” та підготовку теракту.