Від понеділка, 16 лютого, у Слов’янську призупинили роботу тролейбусного маршруту №4 “Залізничний вокзал — Билбасівка”. Рішення є тимчасовим, його ухвалили з технічних причин.

“З понеділка, 16 лютого, тролейбусний маршрут №4 “Залізничний вокзал – Билбасівка” тимчасово не працюватиме з технічних причин. Про відновлення роботи маршруту буде повідомлено додатково”, — зазначили у Слов’янській міській ВА.

Це вже друге за останні сім днів скорочення руху тролейбусів у Слов’янську. Від 12 лютого у громаді скасували деякі відправлення маршруту №2 “Залізничний вокзал — Словкурорт”. Це рішення також пояснили технічними обставинами та зазначили, що воно тимчасове.

Що відомо про ситуацію у Слов’янську на лютий 2026 року

На першу половину лютого 2026-го у Слов’янську залишалися близько 50 тисяч мешканців, з яких 4,8 тис. — це діти. Попри загострення ситуації з російськими атаками, “масової евакуації” у місті поки не фіксують, заявив напередодні начальник Слов’янської міської ВА Вадим Лях.

Російські військові завдають ударів по місту вдень і вночі, знищуючи цивільну інфраструктуру. У лютому в Слов’янську за одну добу зафіксували влучання 12 авіабомб.

Там поки продовжує працювати вся критична інфраструктура: в місті є світло, вода, тепло, працює транспорт, зокрема електричний, а також комунальні та медичні установи. Ринки та крамниці теж не зачинялися, зазначив посадовець.

Нагадаємо, за останній тиждень кількість заявок на виїзд із прифронтових міст та сіл Донецької області зросла майже вдвічі. Найбільше людей евакуюють із Дружківки, Миколаївки, Олексієво-Дружківки та Краматорська.