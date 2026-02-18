У Слов’янську від 19 лютого не працюватиме тролейбусний маршрут №2: що відомо

Тролейбус. Ілюстративне фото: Словʼянська МВА

Слов’янський тролейбусний маршрут №2 “Залізничний вокзал — Словкурорт” тимчасово призупиняється від 19 лютого через технічні обставини. Це вже другий за тиждень маршрут, на який накладають обмеження.

Про призупинення маршруту №2 “Залізничний вокзал — Словкурорт” повідомили у пресслужбі Слов’янської міської ВА.

Раніше, 15 лютого, з аналогічних міркувань у Слов’янську призупинили тролейбус №4 “Залізничний вокзал — Билбасівка”, однак вже від 17 лютого цей маршрут знову запрацював.

Що відомо про ситуацію у Слов’янську на лютий 2026 року

На першу половину лютого 2026-го у Слов’янську залишалися близько 50 тисяч мешканців, з яких 4,8 тис. — це діти. Попри загострення ситуації з російськими атаками, “масової евакуації” у місті поки не фіксують, заявив напередодні начальник Слов’янської міської ВА Вадим Лях.

Російські військові завдають ударів по місту вдень і вночі, знищуючи цивільну інфраструктуру. У лютому в Слов’янську за одну добу зафіксували влучання 12 авіабомб.

Там поки продовжує працювати вся критична інфраструктура: в місті є світло, вода, тепло, працює транспорт, зокрема електричний, а також комунальні та медичні установи. Ринки та крамниці теж не зачинялися, зазначив посадовець.

