Тролейбус. Ілюстративне фото: Слов'янська МВА

Від п’ятниці, 12 вересня, у Слов’янську оновлять графік руху частини тролейбусів. Зміни торкнуться маршрутів №2 “Залізничний вокзал — Словкурорт”, №4 “Залізничний вокзал — Билбасівка”, №5 “Залізничний вокзал — Хімік” та №7 “Залізничний вокзал — Лісний”.

Оновлені графіки опублікували у пресслужбі Слов’янської міської військової адміністрації.

За яким графіком від 12 вересня курсує тролейбус №2 у Слов’янську

Буднями маршрут №2 відправляється:

із залізничного вокзалу — о 6:50 та 15:00;

зі Словкурорта — о 7:20 та 15:30.

На вихідних маршрут №2 вирушає:

з залізничного вокзалу — о 9:20 та 14:15;

зі Словкурорта — о 9:50 та 14:45 (в депо).

За яким графіком від 12 вересня відправляється тролейбус №4 у Слов’янську

з депо на вул. Святогорській — о 5:45;

з Билбасівки — о 6:23, 13:45 та 16:25;

із залізничного вокзалу — о 13:20 та 16:00.=

Маршрут №5 “Залізничний вокзал — Хімік” вирушає від 12 вересня:

із залізничного вокзалу — о 7:54 та 12:05 (із зуп. “Хімтехнікум”);

із Лісного — о 11:50 (через зуп. «Хімтехнікум»);

з Хіміка — о 8:32 та 12:25.

Маршрут №7 “Залізничний вокзал — Лісний” від 12 вересня

По буднях вирушає:

з Лісного — о 6:00, 6:30, 7:00, 7:15, 7:30, 7:45, 8:00, 8:15, 8:30, 8:45, 9:00, 9:15, 9:30, 9:45, 9:50, 10:00, 10:15, 10:30, 11:00, 11:30, 11:45, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:45, 14:00, 14:15, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30;

із залізничного вокзалу — о 6:30, 7:00, 7:15, 7:30, 7:45, 8:00, 8:15, 8:30, 8:45, 9:00, 9:15, 9:20, 9:30, 9:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:30, 12:00, 12:15, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45, 17:00, 17:15, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00.

У вихідні:

з Лісного — о 6:15, 7:00, 7:15, 7:27, 7:35, 7:45, 8:00, 8:15, 8:30, 8:45, 9:00, 9:15, 9:30, 9:45, 10:00, 10:15, 10:30, 11:00, 11:30, 11:45, 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:15, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 15:00, 15:20, 15:35, 16:00, 16:20, 16:35, 17:00, 17:35, 18:00, 18:30;

із залізничного вокзалу — о 6:45, 7:00, 7:15, 7:30, 7:45, 8:00, 8:15, 8:30, 8:45, 9:00, 9:15, 9:30, 9:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:30, 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:45, 14:30, 14:50, 15:05, 15:30, 15:50, 16:05, 16:30, 16:50, 17:05, 17:30, 18:05, 18:30, 19:00.

