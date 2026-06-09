Оздоровлення дітей. Ілюстративне фото: Depositphotos

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Світлодарська громада збільшила фінансування програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2026 рік. Документ передбачає закупівлю путівок для 40 дітей, компенсацію відпочинку ще для семи та додаткові заходи підтримки дітей пільгових категорій. Майже всі витрати на це покриють коштом субвенції з обласного бюджету.

Про зміни журналісти Вільного Радіо дізналися з розпорядження начальника Світлодарської міської військової адміністрації.

Згідно з оновленою програмою, на оздоровлення та відпочинок дітей у 2026 році передбачили майже 1,5 мільйона гривень (це на 63 тисячі гривень більше, ніж закладали раніше).

Водночас змінилася й структура фінансування. Якщо початкова редакція програми передбачала використання лише коштів бюджету громади, то тепер основне фінансування має надійти з обласного бюджету. З нього планують спрямувати понад 1,4 мільйона гривень. Ще майже 32 тисячі гривень передбачили з бюджету Світлодарської громади.

У документі зазначили, що за ці кошти планують забезпечити оздоровлення або відпочинок 47 дітей. Для 40 дітей мають закупити путівки до закладів оздоровлення та відпочинку, які входять до державного реєстру відповідних установ. Ще для семи дітей передбачили відшкодування вартості путівок.

Крім цього, у програмі залишили низку безкоштовних заходів. Серед них — ведення обліку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, інформаційна кампанія про можливості оздоровлення, а також профілактичні та просвітницькі заходи. Протягом року в громаді планують провести 12 таких заходів і підготувати щонайменше 10 тематичних публікацій.

Також документ передбачає направлення щонайменше двох дітей на оздоровлення або відпочинок за підтримки благодійних організацій.

Кого планують оздоровлювати

У програмі зазначають, що вона розрахована насамперед на дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, а також на дітей із сімей, які були змушені евакуюватися через війну.

Станом на листопад 2025 року на обліку у Світлодарській громаді перебувала 341 дитина пільгових категорій. Серед них:

50 дітей із багатодітних сімей;

24 дитини учасників бойових дій;

12 дітей з інвалідністю;

4 дитини-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

3 дитини, один із батьків яких загинув або зник безвісти;

1 дитина, яка зазнала поранення.

Розрахована програма на весь 2026 рік.

Як подати заяву: за інформацією можна звернутися на електронну пошту [email protected] або за одним із цих номерів: (095)878-28-01, (066)858-11-74.

Нагадаємо, що у Лиманській громаді відшкодовуватимуть вартість путівок на оздоровлення дітей. У матеріалі розповідаємо, хто може отримати допомогу і які документи потрібні.