Пошкоджене житло в Словʼянську, травень 2022 року. Фото: Вільне Радіо

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За минулий місяць у громаді затвердили 257 нових рішень комісії з обстеження майна. У результаті виплати погодили за 234 заявами, і за ними жителям мають виплатити щонайменше 53,2 млн грн.

Кількість затверджених рішень і суми компенсацій журналісти Вільного Радіо порахували за розпорядженнями начальника Словʼянської МВА.

Уже традиційно найбільша кількість рішень у Словʼянській громаді стосувалася пошкодженого житла. Компенсації на його відновлення погодили за 215 заявами щонайменше на 24,9 млн грн (текст рішень із сумами компенсацій за двома заявами на сайті не опублікували, — ред). Найменша відома виплата склала 5 157 грн, а найбільша — майже 500 тис. грн. Водночас за шістьма заявами жителям відмовили.

Набагато менше рішень, проте на більшу суму затвердили щодо знищеного житла. Погодили такі компенсації 19 заявникам загалом на понад 28,2 млн грн. Сума найменшої виплати за ними — понад 545 тис. грн. Розмір найбільшої ж компенсації склав понад 5,5 млн грн. Та за майже кожною другою заявою жителям громади відмовляли — таких рішень було 17.

Нагадаємо, на початок 2026 року у Словʼянській громаді погодили компенсації за зруйноване майно за 100 заявками на понад 157,1 млн грн. Порівняно з іншими громадами Донеччини вона опинилася на 19 місці за сумою виплат і на 18 — за кількістю схвалених заяв.

У березні 2026 року жителям Словʼянської громади погодили компенсації за зруйноване і пошкоджене житло на понад 68,3 млн грн. У квітні їхня сума склала ще понад 42,6 млн грн. Утім, того ж місяця кілька минулих рішень скасували.