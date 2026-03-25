Евакуація дітей. Ілюстративне фото: поліція Донеччини

На кінець березня 2026-го у зоні примусової евакуації на Донеччині залишається 144 дитини. Нещодавно до цих територій додалися окремі райони Словʼянська, однак механізм там поки не запрацював — чекають погодження Коордштабу. Попри це, місто покидають родини з малечою.

Про це журналістам Вільного Радіо розповів представник департаменту з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Донецької ОВА Дмитро Петлін.

За його даними, евакуація родин з дітьми у примусовий спосіб триває з семи населених пунктів чотирьох громад Донецької області. Нині там залишається не менш як 144 дітей, зокрема:

Дружківська громада — 6 дітей у Дружківці;

Андріївська громада — 20 дітей у Сергіївці;

Миколаївська громада — загалом 18 дітей;

Святогірська громада — загалом 13 дітей.

Також декілька днів тому — 20 березня — влада Донеччини підписала наказ про примусову евакуацію дітей з окремих районів Словʼянська. Документ передали на погодження Координаційному штабу з питань евакуації, однак його поки не затвердили. За даними Петліна, це може статися вже наприкінці цього тижня. Нині на визначених вулицях міста мешкають 87 неповнолітніх.

Нині на підконтрольній уряду України частині Донецької області загалом залишаються 176 тисячі людей, з яких 10,7 тисячі — діти. У зоні активних бойових дій мешкають 18 тисяч цивільних, серед яких 6 дітей — у Дружківській громаді. Однак, зазначив посадовець, фактично ця цифра може бути більшою, ніж офіційна, оскільки подекуди там виявляють малечу, яку переховували батьки.

Нагадаємо, нещодавно з Сергіївки Андріївської громади “Білі Янголи” евакуювали сімʼю з двома дітьми. Дівчата вирушили у безпеку з батьками та дідусем. Для родини це вже третій переїзд – вони покинули свій дім у Нью-Йорку, що під Торецьком. Загалом тоді правоохоронці врятували шістьох людей.