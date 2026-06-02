Українські військові атакували дронами обʼєкти окупантів на ТОТ Донеччини, деякі з цілей — на Азовському узбережжі

Ураження на ТОТ Донеччини. Фото: Сили безпілотних систем

Сили безпілотних систем атакували низку військовий обʼєктів країни-агресорки на тимчасово окупованій частині Донецької області. Під удар потрапили, зокрема цілі на Азовському узбережжі — радіолокаційні станції та місця дислокації техніки та особового складу.

Так, у Маріуполі оператори 1-го окремого центру уразили берегові радіолокаційні станції “Нева-Б” та “Нева-Б2М”. Системи призначені для контролю надводної обстановки, моніторингу акваторії та охорони особливо важливих об’єктів.

Окрім цього, серія уражень — у Широкиному — тимчасовий пункт дислокації військ країни-агресорки, місце зосередження техніки РФ, а також командно-штабні машини. Атаки завдали оператори бригади “Птахи Мадяра”.

Також у Благодатному Сили безпілотних систем вдарили по ще одному тимчасовому пункту дислокації загарбників. Тим часом у тимчасово окупованому Донецьку під удар потрапила майстерня БпЛА.

“Сили безпілотних систем продовжують системно знижувати бойові спроможності противника, знищуючи засоби ППО, пункти управління, розвідувальні комплекси, логістичні об’єкти та інфраструктуру, що забезпечує ведення бойових дій”, — написали у СБС.

Нагадаємо, 29 травня 2026 року бійці безпілотних систем ЗСУ заявили, що взяли під “вогневий контроль” усі в’їзди до окупованого Дебальцевого. Військові показали, як знищують щонайменше чотири вантажні машини окупантів, а потім завдають ударів по окупантах, які приїжджають на місце удару.