16-17 квітня українські військові завдали низку ударів по військових обʼєктах окупантів, зокрема на тимчасово окупованій території Донецької області. Захисники били по ремонтній базі, логістичному хабу й складу озброєння. Наслідки атаки ще уточнюють.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

16 квітня 2026 року й у ніч на 17 квітня 2026 року підрозділи Сил оборони атакували кілька військових обʼєктів країни-агресорки на території Росії і ТОТ України. Зокрема, захисники уразили базу з ремонту та обслуговування озброєння й військової техніки в Клинкиному Кальміуського району та логістичний хаб у Мангуші Маріупольського району.

Били українські військові й по складу боєприпасів росіян у Пантелеймонівці (на ТОТ Донеччини є дві Пантелеймонівки — селище в Горлівському району й село в Покровському районі, але в повідомленні не уточнюють, про яку саме йдеться).

“Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються. Сили оборони України продовжують вживати заходів для припинення збройної агресії рф проти України. Далі буде!”, — написали в Генштабі.

Також там розповіли про результати попередніх уражень. Зокрема, вдалося підтвердити, що 9 квітня 2026 року оборонці знищили лабораторії БПЛА в районі Орлинського — це Волноваський район.

Нагадаємо, 16 квітня 2026 року “Азов” заявив, що контролює логістику російських військ біля тимчасово окупованого Донецька.