Українські військові заявили про “вогневий контроль” над окупованою Горлівкою — бʼють по логістиці

Ураження військової техніки у Горлівці. Фото: з відео 28 ОМБр

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Оператори безпілотних систем взяли під “вогневий контроль” тимчасово окуповану Горлівку. Бійці заявили, що завдають ударів по техніці, яка заїздить до міста — за 35-40 кілометрів від позицій ЗСУ.

Про це повідомили у 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу.

Там кажуть, що оператори їхнього батальйону безпілотних систем “Спалах” все більше завдають ударів по логістиці в тилу росіян. Так, бійці взяли під “вогневий контроль” тимчасову окуповану Горлівку — місто за 35-40 кілометрів від українських позицій. Дрони туди летять, ймовірно, з району Костянтинівки.

“Якщо раніше окупант відносно спокійно там катався, то зараз його транспорт під регулярними ударами. І ні, не завдяки новим middle-strike дронам і не завдяки оптоволокну. Лише “скіл” пілотів, ваші донати та взаємодія між нашими підрозділами”, — написали у бригаді.

Оборонці також опублікували відео, на якому показали ураження військової техніки окупантів — вантажівки, автівки та квадроцикли.

Що відомо про “вогневий контроль” ЗСУ на ТОТ Донеччини

26 травня стало відомо, що українські військові змогли дронами заблокувати трасу Р-280 Маріуполь-Мелітополь-Сімферополь — її створили на базі українських доріг на окупованих територіях Донецької та Запорізької областей. Автошлях з’єднує Ростов-на-Дону з анексованим Кримом і дозволяє постачати російські війська на півдні України в обхід Кримського мосту.

Окупанти планували добудувати трасу до 2028 року. Зокрема, в об’їзд Маріуполя зводять ділянку завдовжки 31,2 км із чотирма смугами руху, 12 шляхопроводами, трьома мостами та шістьма транспортними розв’язками. Траса стане частиною так званого «Азовського кільця» — сухопутного коридору навколо Азовського моря.

Раніше — 22 травня — підконтрольна Росії “адміністрація” окупованої частини Херсонської області запровадила обмеження на рух вантажного автотранспорту трасою Р-280 “Новоросія” до Джанкою.

Жителі тимчасово окупованого міста також повідомляли про проблеми з проїздом у Маріупольському районі в бік захопленого Бердянська. Зокрема, пишуть про тимчасове закриття траси, починаючи з Мангуша.

29 травня бійці безпілотних систем ЗСУ заявили, що взяли під “вогневий контроль” усі в’їзди до окупованого Дебальцевого. Військові показали, як знищують щонайменше чотири вантажні машини окупантів, а потім завдають ударів по окупантах, які приїжджають на місце удару.

Нагадаємо, 3 червня в Єнакієвому безпілотник атакував рейсовий автобус, який прямував за маршрутом Москва — Сімферополь. Росіяни стверджують, що через атаку загинули 8 людей, ще 11 дістали поранень. Журналістам вдалося ідентифікувати ймовірне місце удару — це може бути центр окупованого міста.