Маріупольська ЗОШ №26. Фото: Маріупольська міськрада

Господарський суд Донецької області ухвалив рішення про відшкодування Маріуполю 212,16 мільйона гривень збитків зі сторони Росії. Через агресію окупантів місто втратило загальноосвітню школу I-III ступенів №26. Ця справа стане одним із кроків основи для майбутнього міжнародного компенсаційного механізму.

Про це повідомили у Маріупольській міській раді.

Там розповіли, що у грудні 2025-го міськрада подала позов до Міністерства юстиції РФ, у якому йшлося про стягнення майже 5,02 мільйона доларів — еквівалент 212,16 мільйона гривень за курсом НБУ на ту дату.

Вимога стосувалася втрати майна внаслідок збройної агресії та окупації Маріупольської громади, серед якого була місцева загальноосвітня школа I-III ступенів №26. Разом із будівлею заклад зазнав збитків і в устаткуванні, яке залишилося там. Суд повністю задовольнив позовні вимоги та постановив стягнути кошти з Російської Федерації на користь Маріупольської міської ради.

“Це рішення — один із кроків до відшкодування збитків та основа для майбутнього міжнародного компенсаційного механізму. Паралельно триває аналіз руйнувань міста, а також збір свідчень маріупольців про вбитих під час облоги цивільних”, — пояснили у відомстві.

Нагадаємо, щонайменше 125 тисяч об’єктів у Маріуполі зруйнували під час боїв за місто. Збитки від цієї нерухомості сягнули 163 млрд гривень, або майже 4 мільярдів доларів. Такі підрахунки провели правозахисники з ініціативи Mariupol Justice.