Український військовий знайшов під завалами будинку у Словʼянську, ймовірно, півстолітню бандуру — її передали до ліцею у Рівному

Військовий Третього армійського корпусу стоїть на розвалинах будівлі із врятованою бандурою. Фото: "Суспільне. Рівне", Ахілес

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Боєць Третього армійського корпусу з позивним Ахіллес передав до ліцею, де колись навчався, бандуру. Її чоловік знайшов на руїнах будинку у Слов’янську. Музичному інструменту, ймовірно, пів століття.

Про це йдеться у сюжеті видання “Суспільне. Рівне”.

Боєць з позивним Ахіллес дістав бандуру з-під завалів будинку у Словʼянську — туди влучила російська керована авіабомба. Стіни та покрівля споруди були повністю зруйновані, однак інструмент вцілів.

“Повернувши голову, я помітив гриф бандури, не віддаючи собі того розуміння, що вона може бути повністю знищена, трішки підійшов, оцінив ситуацію. Я зазирнув усередину і зрозумів, що вона просто завалена уламками будівлі. І тоді спало на думку, що це потрібно зробити, потрібно її забрати, тому що це великий знак для мене особисто”, — розповів військовий Третього армійського корпусу.

Знайдену на руїнах бандуру чоловік вирішив передати до обласного наукового ліцею у Рівному, де колись навчався.

“Я колись, бувши маленьким хлопчиком носив її з дому до школи, проходячи дуже довгий маршрут. Тоді вона здавалася для мене такою важкою, такою великою. Зараз, піднявши її однією рукою, я дуже здивувався. Адже я не міг зрозуміти, як все могло настільки змінитись. Я пригадав усіх своїх вчителів, час навчання”, — поділився боєць.

Музичний інструмент планують реставрувати до 1 вересня, аби на початку нового навчального року озвучити.

“Я не знаю, хто буде грати ще, але я думаю, що ми знайдемо, хто зіграє. І буде вона у нашому пантеоні, на другому поверсі. Ми почали його створювати і далі будемо продовжувати, тому бандура буде жити. Як і наш дух, вона матиме життя”, — розповіла журналістам директорка закладу.

Нагадаємо, ікону Божої Матері, вивезену з руїн монастиря Серця Христового у Званівці, передали Здолбунівському музею військовий капелан Іван Давиденко. Її та ще один образ врятував побратим капелана Євген Плохотнюк, коли до лінії фронту лишалося чотири кілометри. Лик потрапив у фонди музею наприкінці 2025 року, а зацифрували її фахівці у березні 2026-го.