Уродженець Словʼянська проведе рік у тюрмі, бо майже шість місяців не платив аліменти (деталі справи)

Аліменти. Ілюстративне фото: "Конкурент"

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Житель Словʼянська майже шість місяців не відсилав кошти на утримання своєї дитини, тож тепер проведе рік у вʼязниці. Його визнали винним у злісному ухиленні від сплати аліментів. Чоловік не заперечував та пішов на угоду.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з Єдиного державного реєстру судових рішень.

За матеріалами справи, ще у серпні 2019 року жителя Словʼянська через суд зобовʼязали сплачувати аліменти жінці, з якою він має спільну дитину. На утримання сина — чверть усіх доходів, але щонайменше 50% прожиткового мінімуму щомісяця.

Більш як шість років чоловік дотримувався зобовʼязання, однак з серпня 2025-го перестав платити. До лютого цього року у нього накопичилося боргів на 17 тисяч гривень.

Як зазначили під час засідання, містянин ніде офіційно не працював, роботу не шукав, до центру зайнятості не ходив, підробляв неофіційно — грошей на дитину добровільно не давав, чим порушив її права. Його визнали винним у злісному ухиленні від сплати аліментів (ст. 164 ч. 1 КК України).

За цією статтею йому могли призначити громадські роботи, тримісячний арешт або ж два роки у вʼязниці. Однак на суді чоловік свою провину не заперечував та пішов на угоду з правоохоронцями — погодився на 1 рік увʼязнення.

Нагадаємо, перед судом постане акушер-гінеколог з Краматорська, якого звинувачують у неналежному виконанні професійних обов’язків під час пологів у 2021 році. За версією слідства, це призвело до тяжких наслідків для новонародженого.