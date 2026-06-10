Оздоровлення та відпочинок дітей Іллінівської громади на 2026 рік. Ілюстративне фото: Pexels

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Іллінівська сільська військова адміністрація затвердила програму оздоровлення та відпочинку дітей на 2026 рік. Вона визначає, хто з дітей зможе поїхати на відпочинок, на яких умовах компенсуватимуть путівки та як відшкодовуватимуть проїзд. Програма охоплює пільгові категорії дітей, зокрема дітей-сиріт, ВПО та дітей військових.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з розпорядження начальника Іллінівської сільської військової адміністрації Володимира Маринича №331 від 02 червня 2026 року.

Хто може отримати путівку

Програма передбачена для дітей пільгових категорій:

дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування;

дітей учасників бойових дій;

дітей загиблих або зниклих безвісти військових;

внутрішньо переміщених дітей;

дітей з інвалідністю;

дітей із багатодітних та малозабезпечених сімей;

дітей, постраждалих від Чорнобильської катастрофи та стихійних лих; талановитих дітей, учасників творчих і спортивних колективів;

а також дітей працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села.

Програма діятиме протягом усього 2026 року.

Згідно з документом, на програму у 2026 році передбачили більше ніж 600 тисяч гривень:

347 тис. грн — кошти Іллінівської сільської територіальної громади;

253 тис. грн — субвенція з обласного бюджету.

Основна частина коштів піде на відшкодування вартості путівок, але 30 тисяч гривень передбачили на організаційні заходи: ведення електронної бази даних дітей пільгових категорій, участь у нарадах і семінарах з підготовки оздоровчої кампанії, а також компенсацію витрат на проїзд і проживання супроводжуючих.

Хто отримає повну компенсацію, а хто — часткову

Умови відшкодування путівок відрізняються залежно від категорії дитини. Діти, які потребують особливої ​​соціальної уваги та підтримки, отримують повне відшкодування вартості путівки — за рахунок субвенції з обласного бюджету. Батьки самостійно обирають заклад оздоровлення, після чого кошти перераховують на рахунок цього закладу.

Для дітей із сімей з обмеженнями передбачене часткове відшкодування — 3 196 грн. Різницю між вартістю путівки та цією сумою батьки сплачують самостійно.

Путівка надається один раз на рік — за умови, що дитина не отримувала її з державного чи місцевого бюджету раніше в поточному році. Оздоровча зміна триватиме 21 день, а відпочинкова — 14. Програма розрахована на дітей віком від 7 до 18 років.

Як компенсують проїзд

Окремо визначили правила компенсації проїзду: залізничним транспортом відшкодовують фактичні витрати, але не більше вартості плацкарту або купе швидкісного поїзда.

Автомобільним транспортом (крім таксі) — до 2 000 грн на людину в один бік. Компенсацію надають не частіше одного разу на рік, звернення потрібно подати не пізніше ніж через 45 календарних днів після завершення поїздки.

Як подати заяву: за детальною інформацією можна звернутися до відділу соціального захисту населення Іллінівської сільської ради за номером +38 066 821 17 36.

Раніше ми розповідали, скільки коштів виділили громади Донеччини на оздоровлення дітей у 2026 році, куди можна поїхати та як подати заявку.