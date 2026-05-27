В обласному Департаменті ЖКГ відповіли, чи прогнозують цьогоріч тривалі відключення газу в Словʼянську й Краматорську

Пошкодження системи газопостачання на Донеччині. Ілюстративне фото: Донецькоблгаз

Протягом 2026 року на Донеччині через обстріли вже зафіксували понад тисячу пошкоджень системи газопостачання. Частина з них припала на Словʼянськ і Краматорськ. Тож стійкість подачі газу до міст цьогоріч напряму повʼязують з активними бойовими діями.

Про загальну кількість пошкоджень, планові ремонти системи газопостачання в цих містах і прогнози щодо відключень газу Вільному Радіо розповіли в Департаменті ЖКГ Донецької ОВА.

За перші пʼять місяців 2026 року на системі газопостачання у Словʼянську й Краматорську вже провели 175 аварійно-відновлювальних робіт. Протягом наступних місяців мають виконати ще 117 планових ремонтів. Утім, їхню кількість можуть скоригувати залежно від безпекової ситуації в регіоні.

У якому стані зараз перебуває система газопостачання у Словʼянську й Краматорську, посадовці наразі публічно не вказують через безпекові обмеження. Утім, зазначають, що можливість тривалих відключень газу в містах напряму залежатиме від активних бойових дій на території області.

“На сьогодні стійкість надання послуги з газопостачання у містах Слов’янськ і Краматорськ пов’язана з активними бойовими діями на території області. Більшість споживачів отримують послугу з газопостачання в робочому режимі”, — прокоментували в департаменті.

Нагадаємо, від початку 2026 року у відносно віддалених від фронту Словʼянську й Краматорську погіршилася безпекова ситуація. Через це 20 березня влада Донеччини підписала наказ про примусову евакуацію малечі з окремих вулиць Словʼянська. На середину травня в цих районах залишалося 13 дітей. У Краматорську ж примусову евакуацію не оголошували, але евакуаційні групи все одно працюють із батьками, аби родини виїжджали й звідти. Протягом останніх місяців, стверджують благодійники, темпи евакуації з міст виросли у пʼять-шість разів.