Блочно-модульна котельня. Ілюстративне фото: Термобуд

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Купити блочно-модульну котельню потужністю два мегавати планують для місцевого комунального підприємства “Віднова”. Саме воно надає житлово-комунальні послуги жителям громади. Якою повинна бути котельня і хто профінансує купівлю, розповідаємо далі.

Про плани громади журналісти Вільного Радіо дізналися з тендера у державній електронній системі публічних закупівель Prozorro.

Згідно з документами, нова блочно-модульна котельня має зʼявитися в Олександрівці до 9 жовтня 2026 року. До цього часу її мають не тільки купити, а й встановити на фундамент, змонтувати й підключити до обʼєкту КП “Віднова”. Усі супровідні роботи повинен виконати постачальник.

Очікується, що сама котельня міститиме два котли українського виробництва Focus 1000, що працюватимуть на твердому паливі. На офіційному сайті бренду вартість одного такого котла становить близько 1,7 млн грн. Утім, учасники можуть запропонувати аналог не гіршої якості.

Крім того, котельня має бути обладнана теплоакумулятором, чотирма насосами, двома насосними станціями підживлення, системою хімводопідготовки, лічильниками тепла, води та електроенергії, усіма необхідними контрольно-вимірювальними приладами, димососами тощо. Також у ній має бути передбачена система електропостачання й освітлення на енергоощадних LED-лампах, що матиме автономне джерело електропостачання у вигляді генератора на дизельному паливі.

Усі складові котельні планують помістити в сталевий контейнер у вигляді каркасної конструкції з металевого прокату, обшитої тришаровими захисними сендвіч-панелями. Стіни й стеля контейнеру повинні мати гідробарʼєр, а вікна мають бути металопластиковими. Сукупно вся конструкція повинна мати потужність у два мегавати й нагрівати щонайменше 2 тисячі літрів води — саме стільки має вміщувати її основний резервуар. Разом із усіма баками одночасно в системі зможе перебувати 3 500 літрів води.

Загалом за котельню готові заплатити 13,5 млн грн. Півтора мільйона можуть покрити з бюджету громади, а решту 12 млн — із державного. Утім, ціна може й знизитися під час торгів. Подавати свої пропозиції учасники можуть до 4 липня.

Раніше ми розповідали, що на закупівлю 216 блочно-модульних котелень для резервного теплопостачання уряд спрямував 3 млрд грн із резервного фонду держбюджету. Понад 22 млн грн із цих коштів призначені для Донеччини. Їх розподілять у межах “плану стійкості” — комплексу заходів для підготовки енергосистеми та ЖКГ до наступного опалювального сезону.