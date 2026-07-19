В Ольгинської громади зʼявиться нова Рада з питань ВПО: за що відповідатиме

ВПО. Ілюстративне фото: Transparency International

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В Ольгинській громаді створять нову Раду з питань ВПО — це консультативно-дорадчий орган, який має представляти інтереси переселенців у місцевій владі. Він зможе впливати на рішення щодо житла, адаптації та соціального захисту. Розповідаємо більше про ініціативу далі.

Про неї журналісти Вільного Радіо дізналися із розпорядження голови Ольгинської СВА.

За документом, Рада налічуватиме 18 людей — дев’ять представників від адміністрації та стільки ж від ВПО. Окрім цього, з боку влади до складу увійдуть посадовці профільних підрозділів: соціального захисту населення, служби у справах дітей, охорони здоров’я, освіти та науки, ЖКГ та економічного розвитку.

Персональний склад консультативно-дорадчого органу затверджуватимуть окремим розпорядженням начальника ВА. Очолить її голова, обраний з-поміж членів-переселенців. Повноваження розраховані на два роки з можливістю переобрання ще на один строк.

Серед головних завдань ініціативи:

сприяння реалізації громадянських і політичних прав ВПО;

залучення переселенців до розробки нормативних актів;

захист прав переселенців у питаннях соціального забезпечення, житла, зайнятості, психосоціальної, медичної та правової допомоги.

Рада також опікуватиметься питаннями адаптації та інтеграції переселенців у громаді, зокрема через застосування принципів гендерної рівності задля зменшення соціальної напруги. Окремий блок повноважень стосується підтримки бізнесу, який перемістив виробничі потужності та активи з небезпечних територій — розроблятимуть пропозиції щодо програм такої підтримки.

Зазначимо, що новостворена Рада з підтримки ВПО замінює аналогічний дорадчий орган, що діяв із вересня 2023 року при колишній Ольгінській селищній військово-цивільній адміністрації — попереднє розпорядження про нього втратило чинність.

Нагадаємо, після поранення, звільнення з полону, на лікування, придбання ліків, санаторний відпочинок чи перший внесок за іпотекою — в Ольгинській громаді визначили, яку матеріальну підтримку зможуть отримати ветерани, військовослужбовці та їхні родини у 2026-2027 роках.