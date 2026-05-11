Люди 50+ років працюють. Ілюстративне фото: Freepik

В Україні планують посилити увагу до ринку праці та залучення людей старшого віку до роботи — уряд запускає нову програму для працевлаштування українців 50+. Це потрібно, аби частково подолати дефіцит кадрів у ключових галузях економіки.

Про ініціативу повідомила премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко.

За її словами, люди є “ключовим ресурсом економічної стійкості України” в умовах війни та майбутнього відновлення. Тож уряд працює над створенням стимулів для роботодавців і нових можливостей для повернення на ринок праці громадян із досвідом.

У межах цієї політики запустять національну програму “Досвід має значення” — ініціатива дорослого стажування для людей віком 50+.

Вона передбачає три етапи:

підготовку та навчання (оновлення резюме, адаптація навичок до сучасного ринку);

зустрічі з роботодавцями для узгодження формату співпраці;

стажування або працевлаштування з можливістю подальшої роботи.

Програму реалізовуватимуть спільно з Державним центром зайнятості, бізнесом та громадськими партнерами.

“Дослідження “Ринок праці після 50 років” показало: люди 50+ не випадають з ринку праці через брак досвіду. Навпаки — роботодавці цінують їхню надійність. Водночас 65% компаній говорять про бар’єр цифрових навичок, а 60% визнають вплив вікових стереотипів під час найму”, — каже Свириденко.

Вона заявила, що нова політика зайнятості має зробити людський капітал головним ресурсом економіки та зняти бар’єри для працевлаштування українців різного віку. Охочих 50+ запрошують долучатися до програми, а роботодавців — відкривати стажування для кандидатів із досвідом. Зробити це можна за посиланням.

Нагадаємо, у 2025-му не менш як 45 тисяч безробітних українців, зокрема ВПО, долучилися до проєкту “Армія відновлення”. Вони виконують суспільно корисні роботи — допомагають постраждалим, відбудовують інфраструктуру та фортифікації, — й за це отримують кошти. Серед трійки лідерів за кількістю залучених є Донецька область.