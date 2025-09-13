Підтримайте Вільне Радіо
У Слов’янську триває відновлення амбулаторії №7, яка постраждала після російського обстрілу. Роботи планували завершити до кінця 2024 року, однак їх продовжили ще на рік. За цей час бюджет ремонту також зріс і нині сягає 56,6 мільйона гривень. Розповідаємо, як змінювалася вартість відновлення амбулаторії та які роботи тут виконують.
Амбулаторія №7 на вул. Донській, 5 у Слов’янську постраждала від російського обстрілу у 2022 році. Після цього з’явилася потреба відремонтувати будівлю.
Реконструкцію розпочали у листопаді 2023-го. Тоді на роботи заклали 14 мільйонів гривень.
У січні 2024 року необхідна на ремонт сума зросла ще на 22 мільйони. Тоді планували, що 36 мільйонів вистачить.
У листопаді того ж року на ремонт виділили ще майже 10 мільйонів гривень.
Але й ця сума не стала остаточною. Станом на вересень 2025 року фінансування реконструкції досягло 56,6 мільйона гривень — ще на 10 мільйонів більше. Такі дані оприлюднили в системі управління публічними інвестиціями DREAM.
Зазначимо, із 56,6 мільйона гривень сам ремонт коштує 46,2 мільйона гривень. Ще понад 10 мільйонів — операційні витрати. Найбільшу частку становлять податки — 8,5 мільйона гривень. Решту закладають на авторський і технічний нагляд за виконанням робіт та інші витрати.
Для оплати відновлення медзакладу залучили 26 джерел фінансування. Понад 38 мільйонів гривень надійшло з державного бюджету, а з місцевої скарбниці — понад 15 мільйонів. Повний перелік джерел доступний за посиланням.
За даними системи DREAM, станом на 13 вересня 2025 року ремонт амбулаторії виконаний на 94%.
Повний перелік робіт, які проводять у медзакладі, такий:
