У Слов’янську триває відновлення амбулаторії №7, яка постраждала після російського обстрілу. Роботи планували завершити до кінця 2024 року, однак їх продовжили ще на рік. За цей час бюджет ремонту також зріс і нині сягає 56,6 мільйона гривень. Розповідаємо, як змінювалася вартість відновлення амбулаторії та які роботи тут виконують.

Амбулаторія №7 на вул. Донській, 5 у Слов’янську постраждала від російського обстрілу у 2022 році. Після цього з’явилася потреба відремонтувати будівлю.

Реконструкцію розпочали у листопаді 2023-го. Тоді на роботи заклали 14 мільйонів гривень.

У січні 2024 року необхідна на ремонт сума зросла ще на 22 мільйони. Тоді планували, що 36 мільйонів вистачить.

У листопаді того ж року на ремонт виділили ще майже 10 мільйонів гривень.

Але й ця сума не стала остаточною. Станом на вересень 2025 року фінансування реконструкції досягло 56,6 мільйона гривень — ще на 10 мільйонів більше. Такі дані оприлюднили в системі управління публічними інвестиціями DREAM.

Для довідки: Зазначимо, із 56,6 мільйона гривень сам ремонт коштує 46,2 мільйона гривень. Ще понад 10 мільйонів — операційні витрати. Найбільшу частку становлять податки — 8,5 мільйона гривень. Решту закладають на авторський і технічний нагляд за виконанням робіт та інші витрати.

Для оплати відновлення медзакладу залучили 26 джерел фінансування. Понад 38 мільйонів гривень надійшло з державного бюджету, а з місцевої скарбниці — понад 15 мільйонів. Повний перелік джерел доступний за посиланням.

За даними системи DREAM, станом на 13 вересня 2025 року ремонт амбулаторії виконаний на 94%.

Стан будівлі амбулаторії №7 у Слов’янську у липні 2025 року. Фото: система DREAM

Повний перелік робіт, які проводять у медзакладі, такий:

утеплення фундаменту, стін фасаду та покрівлі, заміна вікон і дверей;

реконструкція даху;

облаштування ґанків;

ремонт інтер’єру — стін, стелі, підлоги, заміна дверей і сходових клітин;

заміна водопроводу, каналізації, систем опалення, вентиляції, електропостачання та пожежної сигналізації;

облаштування доступності для маломобільних людей;

укладання бруківки навколо споруди.

