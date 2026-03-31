Чотирирічний Марко Гладиш потребує лікування від мʼязової дистрофії Дюшена. Фото із соцмереж help_mark_duchenne

Марку Гладишу лише чотири роки, а часу на порятунок залишається дедалі менше. Хлопчику потрібна генна терапія від мʼязової дистрофії Дюшена — хвороби, яка руйнує мʼязи. Вартість лікування становить 2,9 мільйона доларів. Ціль збору — 15 мільйонів гривень.

Про збір коштів на лікування Марчика журналісти Вільного Радіо дізналися від його мами Анастасії.

Діагноз хлопчику поставили у 2024 році.

“Вже у грудні нам підтвердили, що дитина має цей діагноз. Тоді ми відкрили збір у січні 2025 року — ми вже знали, що є генна терапія”, — розповідає Анастасія.

Для Марка підходить препарат Elevidys — генна терапія, яку клініка схвалила після обстеження хлопчика. Застосування цього лікування має вікові обмеження: його проводять дітям віком від чотирьох років і до втрати здатності самостійно пересуватися. У лютому Марчику виповнилося чотири роки.

“Генна терапія не повертає вже відмерлі мʼязи. Тому лікарі рекомендують провести її якомога раніше, коли всі мʼязи ще працюють. Тоді вироблятиметься білок, який підтримуватиме їх. Він буде трохи коротший, ніж у здорової людини, але зможе підтримувати всі мʼязи дитини”, — пояснює мама.

Препарат коштує майже 3 мільйони доларів. Сім’я Марка майже зібрала потрібну суму, але до кінцевої мети залишається ще 15 мільйонів гривень. Тож мама хлопчика просить небайдужих допомогти.

Аби до збору на лікування для Марка долучилися якомога більше людей, гравець ДЮСШ “Рух” Денис Балушка та медіакоманда “Рух медіа тім” розіграють серед учасників однокімнатну квартиру у Львові.

Умови участі в розіграші:

зробити донат від 200 гривень,

підписатися на інстаграм-сторінки @denys.balushka та @ruh.media.team,

залишити будь-який комент під цим дописом .

Кошти, зібрані понад визначену ціль, планують передати іншій дитині з таким самим діагнозом.

Якщо хочете допомогти Марку, ось реквізити:

4874 1000 2614 3084

У коментарі до переказу потрібно вказати свій номер телефону.

