Підтримка сімей із дітьми.

Цьогоріч на підтримку сімей із дітьми, дітей-сиріт і дітей без батьківського піклування зі Світлодарської громади передбачили 658 тисяч гривень. Переважно їх мають спрямувати на матеріальну допомогу вразливим категоріям, але не обійдеться й без подарунків.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з комплексної програми підтримки сімей із дітьми, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та людей із їхнього числа на 2026 рік.

Згідно з документом, понад половину запланованих коштів передбачили на матеріальну допомогу сімʼям із дітьми з інвалідністю та багатодітним родинам. На це заклали 348 тисяч гривень для 30 отримувачів.

Та це не єдині виплати за програмою. Ще 30 тисяч мають спрямувати на одноразову допомогу для шістьох влаштованих під опіку дітей-сиріт і дітей без батьківського піклування. Таку ж суму, але на трьох отримувачів, запланували для повнолітніх дітей із цих категорій, які продовжують навчання.

Крім грошової допомоги, у громаді передбачили витрати на подарунки. Там уже заклали 125 тисяч гривень на солодкі гостинці до зимових свят і їхню доставку для 200 дітей із різних категорій. Ще стільки коштів на таку ж кількість отримувачів запланували на купівлю й пересилку подарунків до Дня захисту дітей. З 2025 року його святкують 20 листопада.

