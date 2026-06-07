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Влада Добропілля знайшла гроші на памʼятники для шістьох оборонців громади — загалом їх зможуть профінансувати на 300 тисяч гривень. Кошти отримають родини оборонців.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися із розпорядження голови Добропільської МВА.

За документом, влада Добропілля має рівно 300 тисяч гривень у бюджеті — їх спрямують на підтримку родин загиблих військових. Йдеться саме про ініціативу зі встановлення памʼятника для оборонців з громади, які загинули після початку відкритого вторгнення Росії в Україну.

Підтримки на спорудження надгробків вистачить для шістьох захисників. Їхні сімʼї отримають по 50 тисяч гривень.

Нагадаємо, Вільне Радіо запустило сервіс для відстеження виплат за знищене житло в Добропільській громаді.