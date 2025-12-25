Підтримати
RU
Підтримати

Влада Краматорська розповіла, де працюватиме пошкоджена росіянами амбулаторія №7: адреса та контакти

Богдан Комаровський
Читати російською

Підтримайте Вільне Радіо

Щомісячно Одноразово

Закрита після російської атаки амбулаторія №7 у Краматорську відновила прийом пацієнтів на іншому місці. Окупанти пошкодили будівлю, де розташовувалася медустанова, тож лікарям довелося переїхати до Шебельківки. 

Про це повідомили у Краматорській МВА. 

Там розповіли, що амбулаторія №7 Центру сімейної медицини №1 у Краматорську змінила адресу внаслідок російської атаки 15 грудня. Окупанти пошкодили будівлю медзакладу по вул. Катерини Білокур, 1А. 

Однак нині вона продовжить працювати на новому місці — смт Шабельківка, вул. Данила Мурашка, 83. Це приміщення колишньої амбулаторії №8. 

Пацієнтів закликають записуватися на прийом до своїх сімейних лікарів за номерами колцентру:

  • +38 (050) 35-70-705
  • +38 (095) 27-41-802
  • 42-00-98.

Також потрапити до фахівця можна й через онлайн-запис — за цим посиланням

Нагадаємо, внаслідок російських атак ввечері 15 грудня російські загарбники зруйнували систему газопостачання в одному з будинків у Краматорську. Йдеться про багатоповерхівку у старому місті, по якій влучила російська авіабомба. Там без газу залишилася частина квартир.

Завантажити ще...