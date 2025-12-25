Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Закрита після російської атаки амбулаторія №7 у Краматорську відновила прийом пацієнтів на іншому місці. Окупанти пошкодили будівлю, де розташовувалася медустанова, тож лікарям довелося переїхати до Шебельківки.

Про це повідомили у Краматорській МВА.

Там розповіли, що амбулаторія №7 Центру сімейної медицини №1 у Краматорську змінила адресу внаслідок російської атаки 15 грудня. Окупанти пошкодили будівлю медзакладу по вул. Катерини Білокур, 1А.

Однак нині вона продовжить працювати на новому місці — смт Шабельківка, вул. Данила Мурашка, 83. Це приміщення колишньої амбулаторії №8.

Пацієнтів закликають записуватися на прийом до своїх сімейних лікарів за номерами колцентру:

+38 (050) 35-70-705

+38 (095) 27-41-802

42-00-98.

Також потрапити до фахівця можна й через онлайн-запис — за цим посиланням.

Нагадаємо, внаслідок російських атак ввечері 15 грудня російські загарбники зруйнували систему газопостачання в одному з будинків у Краматорську. Йдеться про багатоповерхівку у старому місті, по якій влучила російська авіабомба. Там без газу залишилася частина квартир.